Yusuf Güzelyurt kimdir? Yusuf Güzelyurt serbest mi bırakıldı? Eda Nur Kaplan'ın intiharı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eda Nur Kaplan Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuş ardından da intihar etmişti. Olay sonrası Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu tutuklanmıştı. Son yaşanan gelişmeye göre Yusuf Güzelyurt adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yusuf Güzelyurt kimdir? Yusuf Güzelyurt serbest mi bırakıldı? Eda Nur Kaplan'ın intiharı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eda Nur Kaplan Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuş ardından da intihar etmişti. Olay sonrası Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu tutuklanmıştı. Son yaşanan gelişmeye göre Yusuf Güzelyurt adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eda Nur Kaplan 7 Ağustos 2021'de intihar ederek yaşamına son vermişti. Eda Nur Kaplan'ın ölümü Türkiye'de büyük yankı uyandurmıştı. Eda Nur Kaplan canına kıymadan önce Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun cinsel tacizine mağruz kaldığı yönünde şikayette bulunmuştu. Davada flaş bir gelişme yaşandı.

Yusuf Güzelyurt kimdir?

Eda Nur Kaplan'ın cinsel saldırı sonrasu intiharına ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Sanık Güzelyurt, uzun süre tutuklu olduğunu, bu durumun telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olduğunu savundu. Dava dosyasındaki delillerin suçsuz olduğunun ortaya koyduğunu iddia eden Güzelyurt, tahliye talebinde bulundu.

Yusuf Güzelyurt serbest mi bırakıldı?

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan'a, "nitelikli cinsel saldırı"da bulundukları iddiasıyla tutuklanan sanıklardan Yusuf Güzelyurt, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanık Ardıçoğlu'nun ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Ankara'da intihar eden Eda Nur Kaplan, ölümünden önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'dan şikayetçi olmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu şekilde, "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiği belirtilen sanıkların, en az 18 yıl hapisle cezalandırılması istenmişti.