Eda Nur Kaplan kimdir? Eda Nur Kaplan neden intihar etti? Eda Nur Kaplan kaç yaşındaydı?
Eda Nur Kaplan kimdir? Eda Nur Kaplan neden intihar etti? Eda Nur Kaplan kaç yaşındaydı? 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan intihar ederek yaşamına son verdi. Kendisine daha önce tecavüz edildiği iddiasıyla polise şikayette bulunan Eda Nur Kaplan intihar etmeden öncesine annesine mesaj gönderdiği belirlendi. Eda Nur Kaplan'ın intiharı ile ilgili de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
2021-08-09 12:20:40
Eda Nur Kaplan kimdir? Eda Nur Kaplan neden intihar etti? Eda Nur Kaplan kaç yaşındaydı? 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan intihar ederek yaşamına son verdi. Kendisine daha önce tecavüz edildiği iddiasıyla polise şikayette bulunan Eda Nur Kaplan intihar etmeden öncesine annesine mesaj gönderdiği belirlendi. Eda Nur Kaplan'ın intiharı ile ilgili de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Eda Nur Kaplan kimdir?
Eda Nur Kaplan 18 yaşındaydı.
Eda Nur Kaplan 15. kattan atlayarak intihar etti.
Eda Nur Kaplan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve yetiştirme yurdunda büyümüştür.
Eda Nur Kaplan intiharından önce annesine gönderdiği 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar' mesajını göndermiş
Eda Nur Kaplan intihar etti
Eda Nur Kaplan Çankaya Alacaatlı Mahallesi'ndeki sitesinde 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Eda Nur Kaplan açıklaması
Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine gönderdiği "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar" mesajının ardından 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, soruşturmaya ilişkin açıklamasında, "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" ifadelerini kullandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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