Eda Nur Kaplan kimdir? Eda Nur Kaplan neden intihar etti? Eda Nur Kaplan kaç yaşındaydı?

Eda Nur Kaplan kimdir? Eda Nur Kaplan neden intihar etti? Eda Nur Kaplan kaç yaşındaydı? 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan intihar ederek yaşamına son verdi. Kendisine daha önce tecavüz edildiği iddiasıyla polise şikayette bulunan Eda Nur Kaplan intihar etmeden öncesine annesine mesaj gönderdiği belirlendi. Eda Nur Kaplan'ın intiharı ile ilgili de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.