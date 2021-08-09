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Bakanlıktan ‘Eda Nur Kaplan' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ‘Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreçle ilgili soruşturmayı takip ediyoruz’ açıklamasında bulundu.

1 Saat Önce
2021-08-09 15:36:04
Bakanlıktan ‘Eda Nur Kaplan' açıklaması

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma evresinin yakından takip edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız." ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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