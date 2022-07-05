Yozgat kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Cumartesi Yozgat kurban bayram namaz vakti
Yozgat kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy kurban bayramı namaz vakitleri merak ediliyor. 9 Temmuz Cumartesi Yozgat kurban bayram namaz vakti...
2022-07-05 01:55:48
Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy kurban bayramı namaz vakitleri merak ediliyor. 9 Temmuz Cumartesi Yozgat kurban bayram namaz vakti...
Yozgat kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
9 Temmuz günü kılınacak kurban bayramı namazı, Yozgat ilinde 05.55'de kılınacak. İlçelere göre bayram namazı vakileri 1-2 dakika değişkenlik gösterebilir.
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