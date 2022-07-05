9 Temmuz Cumartesi kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İl il kurban bayramı namaz vakti

9 Temmuz Cumartesi kurban bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban bayramı namazı için bir kılavuz yayımladı. İllere göre kurban bayramı namaz vakitleri belirtildi. Peki hangi şehirde saat kaçta kurban namazı kılınacak? İşte i il kurban bayramı namaz vakti...