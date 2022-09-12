YKS ek tercih ücreti son gün ne zaman? 2022 YKS ücreti saat kaça kadar yatırılır? Ek yerleştirme ücreti yatırma ne zaman bitiyor? YKS maratonunda ek tercih işlemleri 7 Eylül'de başladı. Ek yerleştirme tercihlerini yapan adaylar merakla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. Çeşitli nedenlerden dolayı ek tercihlerini henüz yapmayanlar YKS ek tercih ücretinin en son ne zamana kadar yatırılması gerektiğini araştırmaya başladı. İşte YKS ek yerleştirme ücreti yatırma son gün ve saati...

YKS yerleştirmelerinin ardından açıkta kalan ve bir bölüme yerleşemeyen adayların beklediği ek yerleştirmelere ilişkin süreç ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM ek yerleştirme başvurularının 7 Eylül'den itibaren başladığını açıkladı. ÖSYM ek tercih işlemlerini yapanlar daha sonra 30 TL'lik ücreti ödemek zorunda. Ek tercih ücretlerini yatırmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurularının geçersiz olmasını istemeyen adaylar YKS ek tercih ücreti son gün ne zaman? 2022 YKS ücreti saat kaça kadar yatırılır? Ek yerleştirme ücreti yatırma ne zaman bitiyor? sorularına yanıt aramaya başladı.

YKS ek tercih ücreti son gün ne zaman?

YKS ek tercihler 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında tamamlanacak.. Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. YKS ek yerleştirme ücreti 14 Eylül saat 23.59'a kadar yatırılmalı.

2022 YKS ücreti saat kaça kadar yatırılır?

2022 YKS ek yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücreti, 14 Eylül 2022 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade

edilmez ve devredilmez.

Ek yerleştirme ücreti yatırma ne zaman bitiyor?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.

Ek yerleştirmede üniversite kazananların kayıtları ne zaman yapılacak?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

2022 YKS ek yerleştirme ücreti hangi banka ve ATM'ye yatırılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracakadaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.