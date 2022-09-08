YKS boş kontenjanlar 2022 | 2 yıllık-4 yıllık 2022 YKS ek yerleştirmede ne kadar boş kontenjan var? Ek yerleştirmede kaç kişi üniversiteye yerleştirilecek? 2022 YKS ek yerleştirme süreci 7 Eylül'de başladı. Bir yükseköğretim bölümlerine yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihler ile üniversiteli olma hayali kuruyor. Kontenjanların yüzde 99'unun ilk yerleştirmede dolduğu açıklanmıştı. Ancak kayıt yaptırmayanlar ile boş kontenjanlar arttı. Tercih yapacak olan adaylar ek yerleştirmede üniversitelerde ne kadar boş olduğunu merak ediyor.

YKS boş kontenjanlar 2022 | 2 yıllık-4 yıllık 2022 YKS ek yerleştirmede ne kadar boş kontenjan var? Ek yerleştirmede kaç kişi üniversiteye yerleştirilecek? 2022 YKS ek yerleştirme süreci 7 Eylül'de başladı. Bir yükseköğretim bölümlerine yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihler ile üniversiteli olma hayali kuruyor. Kontenjanların yüzde 99'unun ilk yerleştirmede dolduğu açıklanmıştı. Ancak kayıt yaptırmayanlar ile boş kontenjanlar arttı. Tercih yapacak olan adaylar ek yerleştirmede üniversitelerde ne kadar boş olduğunu merak ediyor.

2022 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca kişi YKS tercih süreci için kolları sıvamıştı. Tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanmasını beklerken ÖSYM'den beklenen duyuru geldi. ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarına göre bir bölüme yerleşemeyenler ek tercihlerin açılıp açılmayacağını merak ediyordu. Ek tercihler 7 Eylül'de başladı. Zorlu bir tercih süreci adayları beklerken hangi bölümde ve üniversitede ne kadar boş kontenjan kaldığı merak konusu oldu.

2022 YKS ek yerleştirmede kaç kişi üniversiteye yerleştirilecek?

YKS ek tercih işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr​" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. Üniversitelerde ek yerleştirme için toplam 122 bin 209 ek kontenjan oluştu

YKS boş kontenjanlar 2022

Üniversiteye kayıt yaptırmayan adaylar boş kontenjan sayısını artırdı. Bu sene 105 bin 772 kişi üniversite kazanmasına rağmen kayıt yaptırmadı. Daha önce açıklanan boş kontenjanlara bu rakamların eklenmesiyle 122 bin boş kontenjan oluştu.

Hangi üniversitede ne kadar boş kontenjan var?

Bu boş kontenjanların 95 bin 108'i devlet, 20 bin 818'i vakıf, 6 bin 283'ü de Kıbrıs ve yabancı üniversitelere ait.

2 yıllık-4 yıllık 2022 YKS ek yerleştirmede ne kadar boş kontenjan var?

39 bin 498 kişilik boş kontenjan 4 yıllık lisans bölümlerinde var. 82 bin 711 boş kontenjan ise 2 yıllık bölümlerde emvcut.