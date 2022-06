2022 YKS sınavında emanetçiler açık mı? YKS'de cep telefonu, çanta, anahtar emanet edilir mi? YKS'de emanet bırakılır mı? 2022 YKS sınavı 18 ve 19 Haziran tarihleri arasında Milyonlarca adayın gireceği YKS sınavında adaylar yanlarında getirmek zorunda oldukları cep telefonu, çanta, anahtar ve takıları nereye bırakacaklarını merak ediyor. Daha önceki yıllarda ÖSYM sınavlarında emanetçiler açık bulunuyordu. Peki 2022 YKS sınavında emanetçiler olacak mı?

Gelecekleri adına en kritik sınava girecek olan 3 mlyondan fazla aday için YKS maratonu başladı. 18 ve 19 Haziran'da 3 oturum şeklinde yapılacak olan YKS sınavında milyonlarca kişi hayallerindeki bölüme yerleşmek için ter dökecek. ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan YKS sınavına gelirken adayların yanlarında bulunmaması gereken şeylerin listesi ÖSYM tarafından yayınlandı. YKS'ye gelirken yanlarında telefon, anahtar, çanta, cüzdan gibi şeylerle gelmek zorunda olanlar YKS'de emanetçilerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

2022 YKS sınavında emanetçiler açık mı?

2022 YKS sınavına giren adayların bir kısmı zorunlu olarak yanlarında cep telefonu, anahtar, cüzdan ve çantayla geliyor. Adaylar bunların emanaetçilere bırakılıp bırakılmayacağını merak ediyor. YKS sınavında solon binlarında yani okullarda emanetçi olmayacak. Ancak sınava girilen bölgelerde emanetçiler olabilir. Ancak ematçilere güvenilip güvenilmeyeceği de bir kez daha düşünülmesi gereken bir konu.

YKS'de cep telefonu, çanta, anahtar emanet edilir mi?

YKS sınavında ÖSYM kordinesinde ve sorumluluüğunda emanetçiler açık olmayacak. Sınav binası dışında bazı yerlerde emanetçiler açık olabilir. Emanet bırakma konusunda zorluk yaşıyorsanız bir tanıdık ile sınava gelmeniz size rahatlık sağlayacaktır.

YKS'de emanetçi var mı?

ÖSYM'nin belirlediği kurallar çerçevesinde sınavın yapılacağı okulda emanetçiler olmayacak. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

2022 YKS sınavında hangi eşyalar yasak?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır

YKS sınavına girereken yanınızda bulunması gerekenler

YKS sınavına girerken adayların yanlarında gereksiz eşya bulundurması gerekir. Adayların sınava alınmayan bu eşyaları nereye ve kime bırakacağını düşünerek sınav öncesi stresi artabilir. İşte YKS'ye girerken adayların yanlarında bulundurması gerekenler;

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi'nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir. .