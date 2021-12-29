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TIMETURK / GENEL / Yılbaşında İstanbul'da yağmur var mı? 1 Ocak'ta İstanbul'da hava yağmurlu mu?

Yılbaşında İstanbul'da yağmur var mı? 1 Ocak'ta İstanbul'da hava yağmurlu mu?

2022'nin gelmesine sayılı günler kala yılbaşı planı yapanlar hava durumu tahminlerine bakmaya başladı. Pek çok kişi Yılbaşında İstanbul'da yağmur var mı? 1 Ocak'ta İstanbul'da hava yağmurlu mu? Yılbaşında İstanbul'a yağmur yağacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da yılbaşı günü yanı 1 Ocak'ta yağmur bekleniyor. Kar yağışı ise beklenmiyor. 31 Aralık'ta İstanbul'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. 1 Ocak'ta ise yağış bekleniyor. İşte İstanbul yılbaşı hava durumu tahmini...

19 Dakika Önce
2021-12-29 08:40:19
Yılbaşında İstanbul'da yağmur var mı? 1 Ocak'ta İstanbul'da hava yağmurlu mu?

2022'nin gelmesine sayılı günler kala yılbaşı planı yapanlar hava durumu tahminlerine bakmaya başladı. Pek çok kişi Yılbaşında İstanbul'da yağmur var mı? 1 Ocak'ta İstanbul'da hava yağmurlu mu? Yılbaşında İstanbul'a yağmur yağacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre İstanbul'da yılbaşı günü yanı 1 Ocak'ta yağmur bekleniyor. Kar yağışı ise beklenmiyor. 31 Aralık'ta İstanbul'da parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. 1 Ocak'ta ise yağış bekleniyor. İşte İstanbul yılbaşı hava durumu tahmini...

Yılbaşında İstanbul'da yağmur var mı?

İstanbul'da yılbaşı günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstanbul'da 31 Aralık günü parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. 31 Aralık'ta yağmur yağmasının beklenmediği İstanbul'da 1 Ocak'ta yağmur yağacak.

Yılbaşında İstanbulda yağmur var mı

Trakya'da kuvvetli yağış

Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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