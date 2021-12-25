Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşını Alış Veriş Merkezlerinde geçirmek isteyenler Yılbaşında AVM'ler açık mı? AVM'ler 1 Ocak'ta açık mı? AVM'ler yılbaşında kaça kadar açık? sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılbaşı için sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılmak isteyenler şimdiden plan yapmaya başladı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle AVM'lerin çalışma saatleri kısıtlanmıştı. Normalleşme süreci ile AVM'lerin çalışma saatleri de normale dönmüştü. İşte yılbaşında AVM'lerin çalışma saatleri...

Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kişi yeni yılı coşkuyla karşılamak için hazırlıklara başladı. Yılbaşında AVM'de olmayı düşünenler Yılbaşında AVM'ler açık mı? AVM'ler 1 Ocak'ta açık mı? AVM'ler yılbaşında kaça kadar açık? sorularını yanıt aramaya başladı. İşte AVM'lerin yılbaşı (1 Ocak) çalışma saatleri...

Yılbaşında AVM'ler açık mı?

1 Ocak'ta yani yılbaşı günü ülkemizdeki tüm AVM'ler açık olacaktır. Yılbaşında çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar yapılabilir. Siz de AVM'lerdeki bu etkinliklere katılmak isterseniz AVM'ler 1 Ocak'ta açık olacaktır.

AVM'ler 1 Ocak'ta açık mı?

Tüm AVM'ler 1 Ocak'ta normal çalışma mesaisini uygulayacaktır. AVM'ler 1 Ocak yani yılbaşında açık olacak. Normal çalışma düzüninde AVM'ler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları açıktır.

AVM çalışma saatleri

AVM'ler koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla normal çalışma düzenine girdi. İşte AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri;

Hafta içi: 10.00- 22.00

Cumartesi: 10.00- 22.00

Pazar: 10.00- 22.00

31 Aralık Cuma okullar tatil mi yarım gün mü?

31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. 31 Aralıkta okullar tatil değil. Yılbaşı 1 Ocak günüdür ve 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. Yani bu sene yılbaşı tatili olmayacak.

Yılbaşı nedir?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.