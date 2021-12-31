Yeni yıla milli piyango bileti alarak girenler çekiliş sonuçlarını merakla beklerken teselli ikramiyesi amortinin ne kadar olacağı da merak ediliyor. Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet amorti ne kadar? Yarım bilet, tam bilet amorti kaç lira? sorusu bilet alanlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Amorti rakamları saat 23.00'te yapılacak çekiliş ilke belli olacak.

2022 yılına girerken bilet alanlar bilet çekili sonuçlarını beklerken bir yandan da amorti ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Bu sene yılbaşı özel çekilişinde Milli Piyango büyük ikramiyenin 120 milyon TL olduğu açıklanmıştı. Toplamda 670 milyon lira ikramiye ödemesi yapılacağı açıklandı.

Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet amorti ne kadar?

2022 yılı Milli Piyangı yılbaşı çekilişinde teselli ikramiyesi amortinin ne kadar olacağı da merak ediliyor. 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon TL'nin sahibi belli olacak. Büyük ikramiye ile birlikte amorti rakamları da belli olacak.

Amorti ne kadar?

Amorti kısaca bilete ödenen paranın geri alınmasıdır. Teselli ikramiyesi olarak da bilinen amorti ile vatandaşlar çeyrek bilete, yarım bilete yada tam bilete ne kadar ödeme yaptıysa ödediği ücreti geri alacaktır. 2021 yılbaşı çekilişinde amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlenmişti. 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile amorti çekilişleri saat 23.00'te gerçekleştirilecek.

Çeyrek bilet amorti ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet fiyatı bu sene 30 TL olarak belirlendi. Çeyrek bilet amortisi de 30 TL'dir.

Yarım bilet amorti ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı 60 TL'dir. Yarım bilet amorti ücreti de 60 TL olacak.

Milli Piyango tam bilet amorti ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL olarak açıklandı. Tam bilet amorti ücreti 120 TL'dir.

Milli Piyango idaresi nedir?

Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.