Yılbaşı Milli Piyango bileti ikramiye sorgulama nasıl yapılır? 2022 yılbaşı MP çekiliş sonucu nereden öğrenilir? sorusu şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. 2022 yılına sayılı saatler kala Milli Piyango yılbaşı bileti alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını nasıl öğreneceğini araştırıyor. Önceleri MP çekiliş sonuçları gazete ilanlarından sorgulanıyordu ancak şimdi internet ortamından sorgulanabiliyor.

2022'nin başlayamasına sadece sayılı saatler kaldı. Yeni yıla Milli Piyango bileti ile girmek isteyenler sonuçların ne zaman açıklanacağını ikramiye sorgulamanın nasıl yapılcağını merak edip araştırıyor. Milli Piyango çekilişi saat 17.00'de yapılmaya başlanacak. 4 aşamada yapılcak olan çekilişlerin sonuncusu saat 23'te başlayacak. Canlı olarak da yayınlanacak çekişiş sonuçları online olarak da sorgulanabilecek.

Yılbaşı Milli Piyango bileti ikramiye sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

Milli Piyango bileti yılbaşı 2022 sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

2022 Yılbaşı milli piyango çekilişi saat kaçta?

2022 yılının başlamasına sayılı saatler kala 2022 yılbaşı Milli Piyango bileti alanlar çekiliş sonuçlarını dört gözle bekliyor. Yılbaşı milli piyango çekilişi Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango çekiliş saatleri farklılık gösteriyor. 4 bölüm halinde olacak çekilişler saat 17.00'de başlayacak ve son olarak 23'te sona erecek.

12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaraların çekilişi 17:00'de yapılacak.

6.000 TL ikramiye kazanan numaraların çekilişi 18:30'da yapılacak.

240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaraların çekilişi 20:30'da yapılacak.

Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaraların çekilişi 23:00'te yapılacak

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango bileti almak günah mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu 16.12.2020 tarihinde Kurul Başkanvekili Dr. Mustafa Bülent Dadaş başkanlığında toplandı. Sosyal Hayat Komisyonu tarafından hazırlanan “Piyango, toto, loto, iddia vb. şans oyunları oynamanın hükmü nedir?” başlıklı metin görüşüldü. Yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki metnin Kurul Kararı olarak kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi: “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf kaybederken diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir (İbn Nüceym, el-Bahru'r-râik, VIII, 554-555; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 194). Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.

Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 120 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Amorti ne kadar?

Amorti ikramiyesi kısacası bilete verilen ücretin geri ödenmesi olarak tanımlanabilir. Örneğin tam bilet 120 TL ve tam bilet alan bir kişiye amorti isabet ederde 120 TL ödeme yapılır.

Millî Piyango nedir?

Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.