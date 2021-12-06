Milli Piyango yılbaşı bileti haram mı? Milli Piyango bileti almak günah mı? Diyanet loto-piyango kumar mı?

Yeni yıla Milli Piyango yılbaşı bileti alarak girmek isteyenler Milli Piyango yılbaşı bileti haram mı? Milli Piyango bileti almak günah mı? sorularına yanıt arıyor. Her yeni yılda gelenekselleşen yılbaşı büyük ikramiye çekilişi için bilet almak isteyenler Diyanet'in bu konuyla ilgili fetvasını merak ediyordu. Diyanet'ten Milli Piyango bileti-loto ve şans oyunlarına ilişkin açıklama geldi. İşte Diyanet'ten yapılan açıklama...

Yeni yıla Milli Piyango yılbaşı bileti alarak girmek isteyenler Milli Piyango yılbaşı bileti haram mı? Milli Piyango bileti almak günah mı? sorularına yanıt arıyor. Her yeni yılda gelenekselleşen yılbaşı büyük ikramiye çekilişi için bilet almak isteyenler Diyanet'in bu konuyla ilgili fetvasını merak ediyordu. Diyanet'ten Milli Piyango bileti-loto ve şans oyunlarına ilişkin açıklama geldi. İşte Diyanet'ten yapılan açıklama...

Yılbaşına sayılı günler kala binlerce kişi Milli Piyango yılbaşı bileti haram mı? Milli Piyango bileti almak günah mı? sorularına yanıt arıyor. Ülkemizde her yıl milyonlarca kişi şans oyunu uynuyor. Yıl balı Milli Piyango çekiliş biletleri ise her yıl son milyonlarca adet satıyor. Büyük ikramiyeyi kazanma hayali ile onlarca bilet alanlar çekiliş sonrası büyük hüsran yaşayabiliyor. Yılbaşı Milli Piyango bileti almal isteyenler şu sıralar bunun haram mı, gğnah mı yoksa caiz mi olduğunu araştırıyor.

Milli Piyango yılbaşı bileti haram mı?

Milli Piyango biletleri ve şans oyunları ile ilgili Diyanet'ten açıklama geldi. Diyanet'in konuyla ilgili verdiği fetvada "Şans faktörüne dayalı olan piyango, loto, toto, iddia, müşterek bahis ve ganyan tipi tertip ve oyunlar kumardır ve haramdır" denildi. Yılbaşında Milli Piyango bileti almak isteyenler ve kafasında soru işareti olanlar bu fetva ile bilgilenmiş oldu.

Milli Piyango bileti almak günah mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu 16.12.2020 tarihinde Kurul Başkanvekili Dr. Mustafa Bülent Dadaş başkanlığında toplandı. Sosyal Hayat Komisyonu tarafından hazırlanan “Piyango, toto, loto, iddia vb. şans oyunları oynamanın hükmü nedir?” başlıklı metin görüşüldü. Yapılan müzakereler sonucunda aşağıdaki metnin Kurul Kararı olarak kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi: “Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı olan bütün şans oyunları kumar olduğundan haramdır. Zira bu tür oyunlarda bir taraf kaybederken diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir (İbn Nüceym, el-Bahru'r-râik, VIII, 554-555; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 194). Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır.

Milii Piyango ikramiyesi çıkınca ne yapılmalı?

Bu tür oyunların hâsılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Müslümanların bu tür meşru olmayan kazanç yollarından uzak durması gerekir. Bu yollardan birisiyle kazanç elde edilmesi halinde bir an önce tövbe edilmeli ve elde edilen kazanç, sevap beklenmeyerek yoksullara verilmelidir.”

Milli Piyango nedir?

Millî Piyango İdaresi, Türkiye'deki şans oyunlarını yürütmesi için, 5 Temmuz 1939 tarih ve 3670 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumudur. 2020 yılında şans oyunlarını yürütme yetkisi Sisal Şans'a verilmiştir. İdare yalnızca oyunlara ilişkin izleme ve denetleme yetkisine sahiptir.

710 sayılı kanun gereği 9 Ocak 1926 tarihinden itibaren Türk Hava gücüne katkı sağlamak amacıyla, "Tayyare Piyangosu" adı altında, Türk Tayyare Cemiyeti tarafından çekilişler düzenlenmekteydi.

2017 yılında çıkan 680 sayılı KHK ile Millî Piyango İdaresi, Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. 2020 yılında ise Türkiye Varlık Fonu ile Sisal Şans arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Millî Piyango İdaresi tarafından yürütülen şans oyunları Sisal Şans'a devredildi. Devir işleminin ardından Millî Piyango İdaresi, oyunlar hakkında izleme ve denetleme yetkisine sahip oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.