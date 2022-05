Yetim Vakfı'ndan 'Yetim Sponsorluk Sistemi' ile yetimlere yardım eli

2017 yılında İstanbul'da kurulan ve yer yüzünde yardıma muhtaç yetimlerin hayata tutunmalarını sağlayan Yetim Vakfı on binlerce yetime yardım eli uzatmaya devam ediyor. Yetim Vakfı bünyesinde hayata geçirilen Yetim Sponsorluğu ile yardım severlerin de desteğiyle yurt içinde ve yurt dışında savaş, doğal afet, açlık ve kıtlıklar, kaza ve hastalıklar nedeniyle yetim kalanlara maddi ve manevi destek sağlanıyor.

Yeryüzünde yetim durumda olan milyonlarca kişi bulunuyor. Yetim Vakfı yetimlerin hayata tutunmalarını kolaylaştırmak, onların psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında faaliyete geçmiştir. İstabul'da kurulan Yetim Vakfı on binlerce yetime destek sağladı. Yetim Vakfı her hicri yılın 15 Ramazan günü kutlanan Dünya Yetimler Günü'nde 10 Haziran 2017 tarihinde kuruldu. Kuruluşundan bu yana hayır severlerin de desteğiyle ülkemizde ve yakın cpopğrafyamız olmak üzere dünyanın her yerindeki yetimlere yardım ulaştırmayı hedefleyen Yetim Vakfı hayır ağını her geçen gün genişletiyor.

Yetim Sponsorluk Sistemi ile yetimlere destek

Yetim Vakfı bünyesinde hayata geçirilen Yetim Sponsorluk Sistemi ile hayır sever vatandaşların yetimlere sponsor olması, onların yaşamına olumlu katkıda bulunmaları hedefleniyor. Savaşların, açlığın, susuzluğun ve hastalıkların eksik olmadığı yakın coğrafyamızda her yıl binlerce çocuk çeşitli nedenlerden dolayı yetim kalıyor. Ülkemizde de on binlerce çocuk yetim ve yardım eli bekliyor. Devletler ve STK'ların çocuklara olan desteği ise oldukça anlamlı olmakla birlikte devasa yetim nüfusuna ulaşmakta oldukça yetersiz kalmaktadır. Yetim Vakfı Yetim Sponsorluk Sistemi ile yetimlerin gönlüne dokunmayı hedefliyor. Hayır severler 200 TL bedel ile bir yetime sponsor olabiliyor.

Bağışlarla yetimlere gıda, kıyafet, sağlık, eğitim ve barınma sağlanıyor

2017 yılından bu yana devam eden yetim çalışmalarımız 2021 yılı Nisan ayında Sponsor Destek Sistemi uygulamasının hayata geçirilmesiyle yeni bir ivme kazandı. Yetimlerin maddi olarak himaye edilmesini amaçlayan bu sistemde toplanan düzenli bağışlarla yetimlerin gıda, kıyafet, sağlık, eğitim ve barınma giderlerine destek olmayı amaçlıyoruz.

Kurban ibadetleri Yetim Vakfı'na emanet

Yetim Vakfı kurban çalışması yaparken öncelikle yapılanın bir ibadet olduğu ve en temel maksadın Allah'ın rızası olduğu bilinciyle hareket ediyor. Yetim Vakfı hayırsevelerin bağışladığı kurban hisselerini Türkiye başta olmak üzere Dünya'nın çeşitli üleklerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bağışçıların vermiş olduğu kurban hisseleri ihtiyaç sahiplerine ulaşırken aynı zamanda bayramlık elbiseleri yetim yavrularımıza ve onların ailelerine ulaştırmayı hedefliyor.

Yetim Vakfı yurt dışı kurban kesimi yapılan ülkeler

AFRİKA: Benin, Burkina Faso, Çad, Gana, Kenya, Mali, Nijer, Sierra Leone, Somali, Tanzanya, Togo

ORTADOĞU: Filistin, Suriye

ASYA: Bangladeş, Endonezya-Açe, Filipinler-Moro, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland-Patani

ORTA ASYA ve KAFKASYA: Afganistan, Gürcistan, Moğolistan

Bayramlarda yetimler unutulmadı

Yetim Vakfı Ramazan ayında, gıda, erzak, sıcak yemek ve kıyafet yardımları ile yetimlerin yanında olmaya devam etti. Yetim Vakfı, yetim çocukların ruhsal problemlerine çözüm aramak ve psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla 2017 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Yetim Vakfı'nın Ramaan ayında dağıttığı Ramazan kumanyalarından 58 bin 729 yetim ve aileleri istifade etti. Dağıtılan bu kumanyalarda bir ailenin aylık temel gıda malzemeleri bulunuyor. Yetim Vakfı aynı zamanda 23 bin 943 yetim çocuğa ve ailelerine iftar yemeği imkânı sundu. Yetim çocukların bayrama mutlu girmesi amacıyla çocuklar için özel hazırlanan, 44 bin 65 Ramazan Çocuk Paketi yetim çocuklarla buluşturuldu. .