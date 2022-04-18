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TIMETURK / GENEL / Yeni ehliyet kaç günde gelir 2022? Yeni tip kimlik ve ehliyet (sürücü belgesi) kaç gün sonra eve geliyor? PTT kimlik-ehliyet kaç günde getirir?

Yeni ehliyet kaç günde gelir 2022? Yeni tip kimlik ve ehliyet (sürücü belgesi) kaç gün sonra eve geliyor? PTT kimlik-ehliyet kaç günde getirir?

Yeni ehliyet kaç günde gelir 2022? Yeni tip kimlik ve ehliyet (sürücü belgesi) kaç gün sonra eve geliyor? PTT kimlik-ehliyet kaç günde getirir? Eski tip ehliyet ve kimliğini yenilemek isteyenler Nüfus Müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Randevu alarak yapılan işlemler sadece bir kaç dakikada tamamlanıyor. Ehliyet ve kimlik işlemlerini tamamlayanlar yenilerinin eve kaç günde postalanacağını merak ediyor.

1 Saat Önce
2022-04-18 12:27:44
Yeni ehliyet kaç günde gelir 2022? Yeni tip kimlik ve ehliyet (sürücü belgesi) kaç gün sonra eve geliyor? PTT kimlik-ehliyet kaç günde getirir?

Yeni kimlik kaç günde gelir 2022? Yeni tip kimlik ve ehliyet (sürücü belgesi) kaç gün sonra eve geliyor? PTT kimlik-ehliyet kaç günde getirir? Eski tip ehliyet ve kimliğini yenilemek isteyenler Nüfus Müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Randevu alarak yapılan işlemler sadece bir kaç dakikada tamamlanıyor. Ehliyet ve kimlik işlemlerini tamamlayanlar yenilerinin eve kaç günde postalanacağını merak ediyor.

Eski tip ehliyetler için süre daralıyor. Eski sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 2023 yılında sona eriyor. Vatandaşlar bu süre içinde sürücü belgelerini değirşremek için nüfus müdlükleri önünde uzun sıra oluşturuyor. 2023'ten sonra eski tip ehliyet kullanmanın cezası olduğu da açıklandı.

Yeni ehliyet kaç günde gelir 2022?

31 Aralık 2022 itibarıyla eski ehliyetlerin kullanımı bitiyor. Bu süre içine eski ehliyetini yenisiyle değiştimek isteyenler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından randevu alarak işlemlerini tamamlayabiliyor. Ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirmeyen sürücülere 2023 yılından itibaren idari para cezası verilecek. İşlemlerini nüfus müdürlüklerinden tamamlanmasının ardından yeni ehliyetler 1 hafta içinde evinize PTT kargo ile teslim ediliyor.

Yeni tip kimlik ve ehliyet (sürücü belgesi) kaç gün sonra eve geliyor?

Kimlik ve ehliyet değişimi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yapılıyor. Randevular Alo 199 Çağrı merkezinden ya da web portalı üzerinden alınıyor. Randevusuz işlem yapılmıyor. Randevusunu alan ve işlemlerini tamamlayan adayların yeni kimlik ve ehliyetleri bir kaç gün içerisinde adreslerine ulaştırılıyor.

2023'te eski ehliyet kullanmanın cezası ne kadar?

Bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak.

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