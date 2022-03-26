2022 ehliyet yenilemek için sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Sağlık ocağı (Aile Sağlığı Merkezleri) ehliyet sağlık raporu verir mi? soruları vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Yeni tip ehliyetlerin kullanımı 2023 yılından itibaren zorunlu olacak. Eski tip ehliyetler için 31 Aralık 2022'den itibaren cezai işlem uygulanacak. Yeni tip ehliyet almak için vatandaşlardan sağlık raporu da isteniyor. Peki sağlık raporu aile hekiminden alınır mı? Sağlık ocakları (aile hekimleri) ehliyet değiştirmek için sağlık raporu verir mi?

2022 ehliyet yenilemek için sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Sağlık ocağı (Aile Sağlığı Merkezleri) ehliyet sağlık raporu verir mi? Eski tip ehliyetlerin değişim süresi için zaman daralıyor. Yüz binlerce kişi günümüzde halen eski tip ehliyet kullanımına devam ediyor. 2023 yılında ehliyetlerin tamamının değişmesi gerekececek. Eski ehliyetini yeni ehliyetle değiştirmek isteyenlerden sağlık raporu da isteniyor. Peki sağlık raporu aile hekiminden alınır mı? Sağlık ocakları (aile hekimleri) ehliyet değiştirmek için sağlık raporu verir mi? soruları şu günlerde pek çok kişi tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

2022 ehliyet yenilemek için sağlık raporu nereden, nasıl alınır?

Ehliyetlerini yeni tip sürücü belgesi ile değiştirmek isteyenlerden sağlık raporu da isteniyor. Sağlık raporu alan vatandaşlar diğer istenen evraklarla birilikte nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini sadece bir kaç dakikada tamamlayabilir.

Sağlık ocağı (Aile Sağlığı Merkezleri) ehliyet sağlık raporu verir mi?

Sağlık raporunun nereden nasıl alınacağı sorusu sıkça araştırılıyor. Sağlık raporu 60 yaşın üstünde olmayanlar için sağlık ocakları yani aile hekimleri tarafından veriliyor. Ayrıca klinikler ve yetkili sağlık kuruluşları da ehliyet değişimi için sağlık raporu veriyor. Devlet hastanelerinden de randevu alarak sağlık raporu alınabilir.

Sağlık raporu kaç yıl geçerli

Sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporların 2 sene geçerliliği bulunuyor. Ehliyetini yenilemek isteyenler bu raporları kullanabilirler.

Ehliyet değiştirmede sağlık raporu zorunlu mu?

Yeni mevzuatla birlikte ehliyetini yenileyeceklerin sürücü olur sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur. Sürücü olur sağlık raporunu aile hekiminden, devlet hastanelerinden, özel poliklinik veya hastanelerden alınabilmektedir. Hekimlerin sürücülerin sağlık durumlarıyla tereddüt etmesi durumunda ilgili bir üst sağlık kuruluşuna yönlendirme durumları bulunmaktadır.

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Eski ehliyeti bulunan ve bunu ilk kez yeni ehliyet ile değiştirmek isteyenler değerli kağıt bedeli 13 TL ve vakıf payı bedeli 2 TL ödemesi yapacak.

Sürücü belgesi nedir?

Sürücü belgesi veya ehliyet yetkili kurumlar tarafından verilen; karayolunda seyreden motorlu veya motorsuz araçların bireyler tarafından idare edilebilmesine olanak tanıyan, kimlik işlevi görebilen resmi belgedir.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren eski tip sürücü belgeleri yeni tip sürücü belgelerine çevrilmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Yenilenen sürücü belgesi sınıfları M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi olmak üzere 16 farklı kategoride sınıflandırılmıştır.

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