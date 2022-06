8 Haziran 2022 Çarşamba günü Fox TV'de ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yeni dizisi Gizli Saklı'nın konusu ve oyuncuları şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki, Yeni dizi Gizli Saklı'nın konusu nedir? Gizli Saklı dizi oyuncuları kim?

Yaz döneminin en çok merak edilen konusu haline gelen yeni dizilerden biri de FOX TV ekranlarında yayınlanmaya gün sayan Gizli Saklı. Hem aşk hem de polisiye türlerini bir arada işleyecek dizinin yayınlanmasına çok az bir süre kaldı. No 9 Production tarafından FOX TV için hazırlanan dizinin tanıtımları ise şimdiden seyirci tarafından tam not aldı. Birbirinden yetenekli ünlü oyuncuların rol aldığı dizi, yaz dizilerine has olan özellikleri de bünyesinde barındırıyor ve romantik komedi ile macerayı da birleştirerek izleyenlere hem eğlenceli hem de serüven dolu bir dizi vadediyor.

İl polis memurunun hayat hikayesinin oldukça eğlenceli bir dille anlatılacağı Gizli Saklı'da güzel oyuncu Sinem Ünsal ve yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı da başrolleri üstleniyor. Gizli Saklı İstanbul ve çevresinde çekiliyor.

Gizli Saklı dizi konusu nedir?

Yeni dizi Gizli Saklı yaz döneminin en renkli dizilerinden biri olmaya aday. Sivil giyimli bir polisle birlikte gizli bir operasyonda çalışacak olan ikili, görevleri gereği bir çifti canlandıracak olan Naz ve Pamir kod adlı iki gizli polisin hikayesini anlatıyor. Birbirlerini gördükleri andan itibaren birbirlerinden hoşlanmayan ve görev gereği de olsa birlikte olmak istemeyen ikilinin gizli görevleri başarılı olacak mı? İlk başta kavga eden bu çift daha sonra birbirlerine aşık olacak mı? Hikayede Naz ve Pamir, Türkiye'nin en büyük mafyalarından biri olan Tarık Kosuoğlu'nu yakalayıp hapse atmak için harekete geçecek. Evli bir çift olarak Tarık'ın evinin karşısına taşınırlar ve görevleri böyle başlar.

Gizli Saklı dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

FOX TV 'de 8 Haziran 2022 Çarşamba akşamı saat 20.00 'de ilk bölümü ile yayınlanacak olan Gizli Saklı dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli ve yetenekli ünlü isimler bir arada!

- Sinem Ünsal: Naz ve Yaz karakteri

- Halit Özgür Sarı: Levent ile Pamir karakteri

- Şebnem Sönmez: Aynur karakteri

- Şinasi Yurtsever: Namık karakteri

- İdris Nebi Taşkın: Tufan karakteri

- Tardu Flordun: Tarık karakteri

- Ece Dizdar: Nehir karakteri

- Bülent Emrah Parlak: Talat karakteri

- Selçuk Borak: Sadullah Komiser karakteri

- Fulden Akyürek: Günday karakteri

- Ersel Şibil: Ferdi karakteri

.