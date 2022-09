Yeni avukatlık ücretleri 2022-2023 | Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi | 2022-2023 Avukat asgari ücret ne kadar? Binlerce avukatı yakından ilgilendiren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından dün onaylanmıştı. Ücret tarifleri Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 Eylül ayından itibaren avukatlar asgari olarak ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladı. İşte 2022 Avukatlık asgari ücret tarifesi ve ücretleri...

Yeni avukatlık ücretleri 2022-2023 | Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi | 2022-2023 Avukat asgari ücret ne kadar? Binlerce avukatı yakından ilgilendiren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından dün onaylanmıştı. Ücret tarifleri Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 Eylül ayından itibaren avukatlar asgari olarak ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladı. İşte 2022 Avukatlık asgari ücret tarifesi ve ücretleri...

Avukatların merakla beklediği yeni ücret tarifesi Adalate Bakanı Bekir Bozdağ tarafından naylanarak yayınlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilmişti. Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. Ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak belli oldu.

2022-2023 yılında avukatların ne kadar ücret alacaklarını belirleyen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre avukatlar yeni tarifede asgari ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladı. İşte 2022-2023 avukatlık asgari ücret tarifesi ve ücretleri...

Ceza soruşturma evresindeki işler için 2 bin 800, sulh hukuk mahkemelerindeki davalar için 5 bin 500, sulh ceza ve infaz hakimliklerinde takip edilen davalar için 4 bin, asliye mahkemelerindeki davalar için 9 bin 200, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için 17 bin 400 lira avukatlık ücreti alınacak.

Yargıtay'da görülen ilk derece davalar için 17 bin 800 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'da temyiz yoluyla görülen işlerin duruşması için 8 bin 400 lira avukatlık ücreti ödemesi yapılacak.

Büroda sözlü danışmanlıkta ilk bir saat için bin 200, takip eden her saat için 700 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 2 bin 500, izleyen her saat için bin 300 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesinde bin 900, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında 2 bin 300, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 10 bin lira avukatlık ücreti alınacak.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 33 bin 300, duruşmalı işlerde 57 bin 600 lira avukatlık ücreti ödenecek.

2022-2023 avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre avukatların 2022-2023 yıllarında alacakları ücret de belirlendi. İşte Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete yayını. TIKLAYIN