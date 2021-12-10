Yalnız Kurt oyuncuları | Yalnız Kurt dizisi başrolü kim olacak? Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak adlandırılan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yayınlanan ilk fragmanları günler içinde milyonlarca kez izlenen Yalnız Kurt dizisinde başrolde hangi oyuncunun olacağı ise dizi severler tarafından merak ediliyor. Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu isimleri de son günlerde Yalnız Kurt ile anılmaya başlandı. Peki Yalnız Kurt dizisi oyuncu kadrosu ve rolleri belli oldu mu?

Şaşırtan bir şekilde sona eren EDHO ile izleyicisini üzen ATV iddialı bir yapımla seyircisinin gönlünü almaya çalışcak. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yalnız Kurt dizisi şimdiden dizi severlerin ilgisini çekmeyi başardı. İlk fragmanı kısa sürede milyonlarca kez izlenen dizinin oyuncu kadrosu da merak eediliyor. Dizinin bir an önce yayınlanmasını bekleyen izleyiciler Yalnız Kurt oyuncuları kimler? Yalnız Kurt dizisi başrolü kim olacak? Yalnız Kurt dizisi oyuncu kadrosu ve rolleri belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor. İşte Yalnız Kurt dizisine ilişkin detaylar...

Osman Sınav'ın yapımcılıoğında hayata geçen aksiyon ve dram türündeki Yalnız Kurt dizisi yakın zamanda ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Yalnız Kurt, Sinegraf yapım şirketi tarafından yapılıyor. Dizi, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

Yalnız Kurt dizisi şimdiden dizi severlerin radarına girmiş durumda. ATV ekranlarında yayınlanacak olan diziin başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Kürşat Alnıaçık ve Damla Colbay yer alıyor. Dizi Kurtlar Vadisi'nin devamı olarak nitelendiriliyor. İşte Yalnız Kurt'un oyuncuları;

Hasan Deniz Yaran

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay

Murat Han

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin

Cihan Ünal

Yaprak Medine

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak?

Yalnız Kurt dizisinin gösterim tarihi henüz netleşmedi. Dizinin fragmanında 'yakın zamanda' gösterime gireceği belirtiliyor. Ancak gelen bilgilere göre dizi Aralık ayının sonu gibi ekranlara gelebilir.

Yalnız Kurt hangi gün yayınlanacak?

Yalnız Kurt dizisinin hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil ancak dizinin EDHO gününde yayınlanması muhtemel görünüyor.

Golyat nedir, kimdir?

Golyat, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükümetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükümetler kuran, ekonomik tetikçilikyapan, etnik ayrımcılığı körükleyip iç karışıklıklar çıkaran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, var olan mevcut terör örgütlerini kendi amaçları doğrultusunda taşeron olarak kullanan küresel emperyal bir güçtür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.