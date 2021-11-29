Yalnız Kurt ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisi ne zaman yayınlanacak? ATV ekranlarında Kurtlar Vadisi tadında yeni bir dizi yayın hayatına başlıyor. Osman Sınav imzası ile yayınlanacak dizinin ilk fragmanı da yayınlandı. Dizinin fragmanı bir kaç gün içinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Konusu ve oyuncu kadrosu ile şimdiden merakla beklenen Yalnız Kurt dizisi merakla bekleniyor. Başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Kürşat Alnıaçık ve Damla Colbay'ın rol alacağı dizi reytinglerde üst sıralarda uzunca süre kalacak gibi görünüyor.

ATV ekranlarında efsane bir dizi daha izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tadında bir dizi olması beklenen Yalnız Kurt dizisinin ne zaman başlayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yalnız Kurt'un Golyat'a karşı büyük bir savaş vereceği belirtildi. EDHO'nun yayın hayatına son vermesi ile şok olan EDHO hayranları Yalnız Kurt dizisinin yayınlanmasını dört gözle bekliyor.

Yalnız Kurt ne zaman başlayacak?

Yalnız Kurt dizisinin ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin fragmanlarında yayın tarii olarak "Çok yakında" dendi. Önümüzdeki günlerde Yalnız Kurt'un yayn tarihinin netleşmesi bekleniyor.

Yalnız Kurt dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yalnız Kurt dizisinin yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın gününde ATV ekranlarında yayınlanacağı tahmin ediliyor. EDHO her hafta salı günü ekranlara geliyordu.

Yalnız Kurt'un yayınlanan ilk fragmanında "Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür! Ama artık yeter! Unutma, unutturma! Bizim olduğumuz her yerde onlar da vardı! Kanlı tuzaklar, kirli oyunlar, hain planlar, ihanetler, cinayetler! Efsane yeniden başlıyor! Dumanlı dağ börüsü, dulkadir delisi, ademler evreni, islam dini kuvveti, seksen bin er heybeti, kara kılıcın keskini, sahar okların temreni; yalnız kurt; Eli kanlı kuklacıya, acımasız canavar Golyat'a karşı!" denildi

Yalnız Kurt hakkında?

Yalnız Kurt dizisi Osman Sınav'ın yapımcılıoğında hayata geçen aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisidir.

Yalnız Kurt, Sinegraf yapım şirketi tarafından yapılıyor. Dizi, Golyat'a karşı verilen mücadelenin destansı hikayesini ekrana taşıyor. Ayrıca dizi, Türkiye'nin geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Yalnız Kurt oyuncuları kimler?

Hasan Deniz Yaran

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay

Murat Han

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin

Cihan Ünal

Yaprak Medine

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.