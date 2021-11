Vücudunuzdaki nikotini temizlemek için...

Sigara kullanımı en yaygın görülen zararlı alışkanlıkların arasında en başı çekiyor. Birçok insan maalesef zararlarını bildiği halde sigara içmeye devam edip kendisini yavaş yavaş zehirliyor, hem de üstüne para harcayarak! Nikotinin vücudunuza verdiği zararı temizlemek için tüketmeniz gereken besinleri sizler için araştırdık...



Sigara kullanımı vücuda çok fazla zarar veriyor. Uzun süre sigara kullanan kişiler geri dönüşü imkansız hasarlar ve hastalıklarla burun buruna geliyor. İçerisinde kansere yol açan maddeler, kanseri ilerleten maddeler, zehirli maddeler, uyarıcılar, zevk vericiler, aromatik maddeler barındıran sigara birçok hastalığa neden olur.

Sigaranın içerisindeki zararlı maddelerden biri de nikotindir. Nikotin vücudumuza sayısız zarar vermektedir. Nikotinin verdiği zararı tabii ki öncelikle sigarayı bırakarak durdurabilirsiniz. Ayrıca nikotini vücuttan temizleyen bazı besinler de var.

Nikotin vücuttan hangi besinlerle temizlenir?

Su - Su vücudumuzdaki hücreler yeniler ve temizler. Ayrıca su sayesinde vücudumuzda biriken toksinlerin içindeki nikotinler de temizlenir.

Havuç suyu - Havuç A vitamini, B vitamini, C vitamini ve K vitamininden zengindir. Ayrıca vücuttaki nikotinin de dışarıya atılmasını sağlar.

Isırgan otu - Isırgan otu, bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğindeki yüksek miktardaki demir sayesinde nikotinin vücuttan atılmasını sağlar.

Yeşil biber - Sigara içen insanlarda C vitamini eksikliği sıklıkla görülür.. Yeşil biber C vitamininden oldukça zengin bir besindir. Sigaranın vücutta oluşturduğu C vitamini eksikliğini tamamlayacaktır.

Kivi - Sigara vücutta bulunan A vitamini, C vitamini ve E vitaminini büyük oranda azaltır. Gün içerisinde vücudumuzda kaybolan bu vitaminleri tekrar yerine koymak gerekir. Kivi bu konuda size yardımcı olabilir.

Kayısı - Sigara vücuttaki karoten miktarını da azaltan kötü bir alışkanlıktır. Kayısı bol miktardaki karoten içeriği sayesinde vücudunuza tekrar karoten girmesini sağlayacaktır.

Kara lahana - Kara lahana C vitamini, A vitamini ve E vitamini içerir. Bu sayede vücuttan nikotini dışarı atmaya yardımcı olur.

Brokoli - Brokoli içeriğindeki vitaminler sayesinde karaciğerin vazifelerini yerine getirmesini sağlar ve iyileşmesine yardımcı olur.

Çam yaprağı - Çam yaprağı çay olarak tüketilirse sigara yüzünden oluşmuş ağız ve boğaz enfeksiyonlarını yok eder. Ayrıca akciğer sağlığı için de oldukça önemli bir bitkidir.

Ispanak - Demir açısından çok zengin olan ıspanak aynı zamanda folik asit deposudur. Folik asit tütünün başlıca düşmanlarındandır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.