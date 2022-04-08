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TIMETURK / GENEL / Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki nereli, kaç yaşında?

Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki nereli, kaç yaşında?

Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki nereli, kaç yaşında? Tarım ve Orman Bakan'ı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz haftalarda affını isteyerek görevden ayrılmıştı. Pakdemirli'nin yerine ise Tarım ve Orman Bakanı olarak Vahit Kirişçi atanmıştı. Bu atamanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yeni görev değişimleri oldu. 4 Bakan yardımcısı görevden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

4 Saat Önce
2022-04-08 11:33:25
Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki nereli, kaç yaşında?

Veysel Tiryaki kimdir? Veysel Tiryaki nereli, kaç yaşında? Tarım ve Orman Bakan'ı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz haftalarda affını isteyerek görevden ayrılmıştı. Pakdemirli'nin yerine ise Tarım ve Orman Bakanı olarak Vahit Kirişçi atanmıştı. Bu atamanın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yeni görev değişimleri oldu. 4 Bakan yardımcısı görevden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yeni görev değişiklikleri yaşandı. Vahit Kirişçi'nin Tarım ve Orman Bakanı olarak göreve gelmesinden kısa süre sonra bakanlıkta üst düzey görev değişimleri gerçekleşti. 4 Bakan Yardımcısı görevden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarından sonra Veysel Tiryaki'nin kim olduğu ve nereli olduğu da araştırılmaya başlandı.

Veysel Tiryaki kimdir?

Veysel Tiryaki, Cumhrubaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Veysel Tiryaki 2004 yılında Altındağ Belediye Başkanı seçildi. Üç dönem boyunca bu görevini yürüttü.

Veysel Tiryaki 12 Mart 1965 yılında dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1988 yılında mezun oldu.

Aynı üniversitede Kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Tiryaki, doktora derecesini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü taşınmaz geliştirme anabilim dalında almıştır.

Aynı zamanda 1992 yılında Yerel Yönetimler ve Mesleki incelemelerde bulunmak üzere 6 ay İngiltere'de kaldı.

1998 - 1999 yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde "Kamu Yönetimi Yüksek Lisans" programını tamamladı. Belediye başkanlık görevinden önce Ağaçören, Tufanbeyli, Hasankeyf ve Arhavi ilçelerinde Kaymakamlık; Artvin ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcısı olarak çalıştı. Evli ve üç çocuk babası olan Veysel Tiryaki, iyi derecede İngilizce biliyor.

Eylül 2020 yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Hacettepe Teknokent'in Genel Müdür'ü olarak atanmıştır.

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