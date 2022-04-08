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TIMETURK / GENEL / İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu? Tarım ve Orman Bakanlığı'na yeni atamalar yapıldı. Bekir Pakdemirli'nin istifasının ardından 4 bakan yardımcısı görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı. Bakan yardımcısı olarak atanan isimler arasında İbrahim Yumaklı da bulunuyor. İşte İbrahim Yumaklı'nın hayatı ve biyografisi..

19 Dakika Önce
2022-04-08 11:23:04
İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu? Tarım ve Orman Bakanlığı'na yeni atamalar yapıldı. Bekir Pakdemirli'nin istifasının ardından 4 bakan yardımcısı görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı. Bakan yardımcısı olarak atanan isimler arasında İbrahim Yumaklı da bulunuyor. İşte İbrahim Yumaklı'nın hayatı ve biyografisi...

Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi'nin göreve gelmesinden kısa süre sonra bakanlıkta yeni görevlendirmeler de yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yardımcıları olan 4 isim görevden alındı ve yerlerine yeni isimelr atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Kırıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

İbrahim Yumaklı kimdir?

İbrahim Yumaklı'nın kim olduğu son zamanlarda sıkça merak edilmeye başlandı. İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasını taaşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İbrahim Yumaklı, 1992'de Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İbrahim Yumaklı mezuniyetin ardından çeşitli sektörlerde iş hayatına atıldı.

1993'te Marshall Boya A.Ş.'de İthalat İs¸lemleri Uzmanı olarak başladı.

2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya ile baglı grup sirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı.

2011'de Al Jazeera Türkiye'ye transfer olan Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Cine5 TV'de Genel Müdürlük ve Ocak-Ekim 2016 arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

2016'da GÜBRETAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Kararlarına göre, şirkette Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüten Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yumaklı'nın Genel Müdürlüğe asaleten atanmasına karar verildiği bildirildi.

İbrahim Yumaklı Nisan 2022''de Tarım ve Orman Bakan Yardımıcıs olarak atandı.

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