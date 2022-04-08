DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 19 bin askerini kaybetti
Analiz: Azerbaycan ve Ermenistan nihai barış için önemli adımlar attı
İbrahim Yumaklı kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı hangi görevlerde bulundu?
Davranış bozukluğu fiyatlarda değil fırsatçılarda sayın Nebati
TMSF'den taşınmaz satış ihalesi
Altın fiyatlarında son durum! Yükseliş sürüyor mu?
En Güzel Türk ve Yunan Adaları
Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Yeni atamalar yapıldı!
Camdaki Kız dizi 38. bölüm full izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm tek parça izle
Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?
2022-MEB-EKYS sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyada geniş kitlelere ulaşacak
TÜİK ve MEB'e alınmayan Kılıçdaroğlu bu sefer Et ve Süt Kurumu'na gitti
Mart ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

BURSA

19:41

05:02
19:41
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:26

04:48
19:26
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:09

04:32
19:09
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:52

04:14
18:52
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:40

04:10
18:40
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:43:00

İftar vakti

ANKARA

19:26

04:48
SAHUR
19:26
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Yeni atamalar yapıldı!

Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Yeni atamalar yapıldı!

Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz haftalarda istifa etmişti. İstifanın ardından Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi getirilmişti. Görev değişiminin arından eski bakan yardımcıları da görevden alındı ve yerlerine yeni isimler atandı. Tarım ve Orman Bakan yardımcısı olarak atanan isimlerden biri de Nihat Pakdil oldu. Peki Nihat Pakdil daha önce hangi görevlerde bulundu?

49 Dakika Önce
2022-04-08 10:54:46
Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Yeni atamalar yapıldı!

Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi'nin göreve gelmesinden kısa süre sonra bakanlıkta yeni görevlendirmeler de yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yardımcıları olan 4 isim görevden alındı ve yerlerine yeni isimelr atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Kırıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

Nihat Pakdil kimdir?

Nihat Pakdil'in kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor.

Nihat Pakdil veterinerlik diplomasona sahiptir. Nihat Pakdil 1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu.

Pakdil, 1981 yılında Ankara Veteriner İşleri Müdürlüğünde veterinerlik, 1981-1983 yılları arasında askerlik görevini tamamlamış, 1983-1987 yılları arasında Ankara İl Müdürlüğü emrinde veterinerlik, 1987-1992 yılları arasında Ankara Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde veterinerlik yaptı.

1995 yılında Suni Tohumlama Anabilim Dalında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde doktor unvanını aldı.

Nihat Pakdil, 1992 - 1995 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlenmiş, 1995 - 1996 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü emrinde şube müdürlüğünü üstlendi.

1996-1997 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pakdil, 1997 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veteriner olarak çalışmış, 1997-1999 yılları arasında, iki yıla yakın, Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı yapmış; 1999-2000 yılları arasında da Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veterinerlik yapmıştır.

Nihat Pakdil daha sonra, 2000 yılı mayıs ayı ile 2003 yılı şubat ayları arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2003 yılı şubat ayının başında, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olarak atanan Pakdil, daha önce, yani genel müdür olarak atanmadan önce, üç yıla yakın genel müdür yardımcılığı olarak çalışmış, yine daha öncesinde, iki yıl genel müdür yardımcılığı yapmış ve ilk genel müdür yardımcılığı görevini de Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde yapmıştır.

Pakdil, Mehdi Eker'in Bakanlığı döneminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

Et ve Süt Kurumu Başkanı Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?
İLİŞKİLİ HABEREt ve Süt Kurumu Başkanı Mustafa Kayhan kimdir? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan hangi görevlerde bulundu?
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş