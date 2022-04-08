Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Yeni atamalar yapıldı!

Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz haftalarda istifa etmişti. İstifanın ardından Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi getirilmişti. Görev değişiminin arından eski bakan yardımcıları da görevden alındı ve yerlerine yeni isimler atandı. Tarım ve Orman Bakan yardımcısı olarak atanan isimlerden biri de Nihat Pakdil oldu. Peki Nihat Pakdil daha önce hangi görevlerde bulundu?

Nihat Pakdil kimdir? Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Nihat Pakdil nereli? Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişçi'nin göreve gelmesinden kısa süre sonra bakanlıkta yeni görevlendirmeler de yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yardımcıları olan 4 isim görevden alındı ve yerlerine yeni isimelr atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Kırıkgece ve Fatih Metin görevden alındı. Yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

Nihat Pakdil kimdir?

Nihat Pakdil'in kim olduğu merak edilen konular arasında yer alıyor.

Nihat Pakdil veterinerlik diplomasona sahiptir. Nihat Pakdil 1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu.

Pakdil, 1981 yılında Ankara Veteriner İşleri Müdürlüğünde veterinerlik, 1981-1983 yılları arasında askerlik görevini tamamlamış, 1983-1987 yılları arasında Ankara İl Müdürlüğü emrinde veterinerlik, 1987-1992 yılları arasında Ankara Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde veterinerlik yaptı.

1995 yılında Suni Tohumlama Anabilim Dalında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde doktor unvanını aldı.

Nihat Pakdil, 1992 - 1995 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlenmiş, 1995 - 1996 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü emrinde şube müdürlüğünü üstlendi.

1996-1997 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pakdil, 1997 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veteriner olarak çalışmış, 1997-1999 yılları arasında, iki yıla yakın, Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı yapmış; 1999-2000 yılları arasında da Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veterinerlik yapmıştır.

Nihat Pakdil daha sonra, 2000 yılı mayıs ayı ile 2003 yılı şubat ayları arasında Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. 2003 yılı şubat ayının başında, Koruma ve Kontrol Genel Müdürü olarak atanan Pakdil, daha önce, yani genel müdür olarak atanmadan önce, üç yıla yakın genel müdür yardımcılığı olarak çalışmış, yine daha öncesinde, iki yıl genel müdür yardımcılığı yapmış ve ilk genel müdür yardımcılığı görevini de Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğünde yapmıştır.

Pakdil, Mehdi Eker'in Bakanlığı döneminde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.