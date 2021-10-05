Vakıf üniversitesi öğrencisi İBB bursuna başvurabilir mi? Özel üniversite yüzde 100 burslu İBB bursuna başvurabilir mi? Üniversite öğrencisi yüz binlerce burs alarak eğitimlerini daha rahat devam ettirmek istiyor. İBB bursuna da hayat pahalılığının arttığı şu günlerde ilgi oldukça fazla. BB burs başvuruları 5 Ekim 2021'de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli bursuna başvuru yapmak isteyen vakıf üniversitesi öğrencileri İBB bursuna vakıf üniversitesi öğrencisi başvurabilir mi? sorusuna yanıt arıyor.

Vakıf üniversitesi öğrencisi İBB bursuna başvurabilir mi? Özel üniversite yüzde 100 burslu İBB bursuna başvurabilir mi? Üniversite öğrencisi yüz binlerce burs alarak eğitimlerini daha rahat devam ettirmek istiyor. İBB bursuna da hayat pahalılığının arttığı şu günlerde ilgi oldukça fazla. BB burs başvuruları 5 Ekim 2021'de başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli bursuna başvuru yapmak isteyen vakıf üniversitesi öğrencileri İBB bursuna vakıf üniversitesi öğrencisi başvurabilir mi? sorusuna yanıt arıyor.

Ülkemizde bir çok kurum veya şahıs üniversite öğrencilerine burs sağlıyor. Belediyeler de binlerce üniversite öğrencisine burs veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de binlerce öğrenciye burs veriyor. İBB burslarına başvurmak isteyen vakıf üniversitesi öğrencileri bursa başvuru yapıp yapamayacağını merak ediyor. Peki Vakıf üniversitesi öğrencisi İBB bursuna başvurabilir mi? Özel üniversite yüzde 100 burslu İBB bursuna başvurabilir mi?

İBB burs başvurusu başladı mı?

"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 5 Ekim'de başlıyor." Adaylar 5 Ekim'de online olarak İBB burs başvurularını yapacak. İBB burs başvurusunun son günü 22 Ekim olarak açıklandı. Bu tarihten sonra İBB burs başvurusu alınmayacak.

Vakıf üniversitesi öğrencisi İBB bursuna başvurabilir mi?

İBB bursuna bakıf üniversitelerinde okuyan yüzde 100 burslu öğrenciler başvurabilir. İBB bursuna devlet üniversitesi öğrencileri de başvuru yapabilir.

İBB bursu başvuru şartları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB bursuna başvuramayacak öğrenciler

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB bursu başvurusunda istenen belgeler

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.