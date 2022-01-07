Vakıf Katılım faizsiz mi? Vakıf Katılım kâr payı oranı ne kadar? Bankacılık ve finans alanında yaptığı yeniliklerle adından söz ettiren Vakıf Katılım'ın müşteri sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Güven veren bankacılık denildiği zaman akla ilk gelen bankalardan olan Vakıf Katılım faizsiz kur korumalı TL katılma hesabını devreye aldı.

Vakıf Katılım faizsiz mi? Vakıf Katılım kâr payı nedir? Bankacılık ve finans alanında yaptığı yeniliklerle adından söz ettiren Vakıf Katılım'ın müşteri sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Güven veren bankacılık denildiği zaman akla ilk gelen bankalardan olan Vakıf Katılım faizsiz kur korumalı TL katılma hesabını devreye aldı.

Vakıf Katılım Bankası 20215 yılında kuruldu ve kısa süre içinde katılım bankacılığı alanında lider bankalardan biri haine geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 27.02.2015 tarih 6205 sayılı kuruluş izniyle 25.06.2015 tarihinde kurulan Vakıf Katılım bu süre içinde geliştirdiği yenilikçi ürünlerle vatadanşların ilgisini çekmeyi başardı. Faizsiz bankacılıkta işlem yapmak isteyenler ve varlıklarını bu şekilde korumak isteyen müşteriler Vakıf Katılım'ı tercih eder oldu.

Vakıf Katılım faizsiz mi?

Vakıf Katılım faizsiz mi? sorusu Vakıf Katılım Bankası'nda birikimlerini değerlendirmek isteyenler için sıkça sorulmaya başlandı. Vakıf Katılım faizsizdir. Kar payı sistemine göre çalışan banka Vakıf Kültürü ile faizsiz bankacılık ilkelerini bir araya getirmiştir. Katılım bankacılığı sektörünün en genç üyelerinden olan Vakıf Katılım, yüzyıllardır kültürümüzün önemli bir parçası olarak günümüze gelen ve bugün ana kurucusu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaşatılan “Vakıf Kültürü”nün önemli bir kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Adil sosyal yaşamın önemli bir parçası olan Vakıf Kültürü ile faizsiz bankacılık ilkelerini bir araya getiren Vakıf Katılım, bu şekilde üstlendiği önemli misyonla çalışmalarını sadece ortakları ya da müşterileri için değil tüm topluma faydalı olma ilkesi çerçevesinde yürütmeyi hedeflemektedir.

Vakıf Katılım kâr payı oranı ne kadar?

Katılma Hesabı ile tasarruflarınızı katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda, faizsiz bankacılık anlayışı çerçevesinde değerlendirebilir, huzurlu kazanç sağlayabilirsiniz. Elde edilen kâr payları isteğe bağlı olarak mevcut katılma hesabına ilave edilebilir veya cari hesaba aktarılabilir. Katılma Hesabından hesap türüne göre belirlenen limitler dahilinde vade tarihi bozulmadan para çekilebilir. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Vakıf Katılım kar payı hesaplaması yapabilirsiniz.

Vakıf Katılım kâr payı hesaplama

Türk Lirası Faizsiz Katılım Hesabı

Vakıf Katılım, "Kur Korumalı TL Katılma Hesabı"nı devreye soktuğunu duyurdu. Böylece vatandaşlar katılım hesabı ile TL birikimlerini döviz artışlarına göre güvence altına alabilecek. Katılım Bankacılığı denince akla ilk gelen bankalardan biri olan Vakıf Katılım'ın "Kur Korumalı TL Katılma Hesabı" uygulmasına ilginin oldukça fazla olduğu belirtildi. TL Katılma Hesapları; 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl vadeli olarak açılabildiği gibi 1 yıl ve daha uzun vadeli kâr payı ödemeli olarak da açılabilir. Bunun yanında asgari 32 gün olmak üzere esnek vadeli hesap da açılabilmektedir.

Vakıf Katılım ortaklık yapısı

Sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, Bayezid Han-ı Sani (II.Bayezid) Vakfı, Mahmut Han-ı Evvel Bin Mustafa Han (I.Mahmut) Vakfı, Mahmut Han-ı Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II.Mahmut) Vakfı ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı'na aittir. Ödenmiş sermayesi 5.720.000.000 - TL'dir.

Hissedar Pay Tutarı(TL) Pay Oranı(%)

Vakıflar Genel Müdürlüğünün İdare ve Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar 5.662.800.000 99.00%

Beyazid Han-ı Sani(II. Beyazit) Vakfı 14.300.000 %0.25

Mahmud Han-ı Evvel Bin Mustafa Han(I. Mahmut) Vakfı 14.300.000 %0.25

Mahmud Han-ı Sani Bin Abdülhamid Han-ı Evvel(II. Mahmut) Vakfı 14.300.000 %0.25

Murad Paşa Bin Abdusselam(Murat Paşa) Vakfı 14.300.000 %0.25

​TOPLAM ​5.720.000.000 ​%100

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