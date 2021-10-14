Uzun süre ekrana maruz kalan çocuk mutsuz oluyor

Bilhassa yeni tip koronavirüs (Kovid -19) pandemisi nedeniyle çocuklar ekran başında vakit geçirmeye çok fazla alıştı. Fakat hepimiz biliyoruz ki ekran maruziyeti çocuklar için hiç de sağlıklı değil. Hatta mutsuz olmalarına bile sebep oluyor. Gelin bu konuya daha yakından bakalım...



Koronavirüs pandemisi nedeniyle önceden televizyon izlemeyen, tabletle oynamayan çocuklar bile maalesef bu alışkanlıkları edindi. Daha önce daha az ekran maruziyeti yaşayan çocuklar da süreler arttı. Bu maalesef ciddi bir sağlık sorunu.

Çocuklar artık dijital ortamda büyüyorlar, dijital ortamda yaşıyorlar. Bu kadar fazla ekrana maruz kalmak da çocuklarda fiziksel, bilişsel, davranışsal birçok olumsuz etkiye neden oluyor.

Çocuklarda ekran maruziyeti ne gibi kötü etkilere sebep oluyor?

Çocukların telefon, tablet, televizyon gibi ekranlara bakma haline ekran maruziyeti deniyor. Dünyada ekran maruziyetinin en kötü etkisi obezite olarak görülüyor. Ülkemizde de çocuklarda obezite günden düne artıyor. Ayrıca ekran maruziyeti yaşayan çocuklarda erken yaşlarda kalp ve damar hastalığı görülüyor. Gözlerde ciddi problemler yaşanıyor. Kas ve iskelet problemleri, uyku sorunları görülüyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite de ekran maruziyetinin olumsuz etkilerinden.

Okul öncesi dönemde ekran maruziyeti çocuklarda geç konuşma, algılamada gecikme, iletişimde sorunlar yaşamaya sebep oluyor. Okul çağına gelindiğinde ise ekran maruziyeti okul başarısını olumsuz etkiliyor.

Özellikle sosyal medyada uzun süre vakit geçiren çocuklar ve gençler oradaki sahtelikleri gerçek hayatta bulamadıkları zaman mutsuzluk ve yalnızlık hissediyorlar. Bu yüzden çocuklarımızın mutluluğu için, sağlıklı gelişim gösterebilmeleri için onların ekran maruziyetini en aza indirmemiz gerekiyor.

Çocukları ekran bağımlılığından nasıl kurtarmalıyız?

Çocuklarda bağımlılık kimlik kazanma çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Çocuk eğer doğru bir şekilde kimlik kazanırsa bağımlılığından uzaklaşır. Bu yüzden çocuğu ekran bağımlılığından kurtarmak için onu spora, gönüllü faaliyetlere, arkadaş gruplarıyla yapılan projelere yönlendirebilirsiniz.

Çocukları sağlıklı ekran kullanma konusunda bilinçlendirmeliyiz. Öncelikle ekran bağımlılığından kendimizi kurtarmalıyız. Çünkü sizi sürekli ekran karşısında gören çocuk sizin söylediklerinizi, uyarılarınızı ciddiye almayacaktır. Ebeveynlerinde ekran bağımlılığı olmayan çocuklar ekranlara daha az ilgi duyuyor. Bu yüzden işe önce kendimizden başlamalıyız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.