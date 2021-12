Üzüm çekirdeği yağı cilt rengini eşitliyor

Üzüm çekirdeklerinden elde edilen yağ, gıda, kozmetik ve sağlık alanlarında kullanılıyor. Peki bu yağın vücudumuza ne gibi bir faydası var? Üzüm çekirdeği yağı nasıl tüketilmeli? Üzüm çekirdeği yağı cilt bakımında nasıl kullanılmalı? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...

Üzüm çekirdeklerinden yapılan yağ, gıda, kozmetik ve sağlık alanlarında kullanılıyor. Bu yağ günümüzde İtalya, Fransa, İspanya ve Arjantin gibi ülkelerde üretiliyor. Siz de aktarlardan bu üzüm çekirdeği yağını temin edebilirsiniz.

Üzüm çekirdeği yağının vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Üzüm çekirdeği yağı, sivilce ve akne izlerinin iyileşmesini sağlar. Cildimizdeki kahverengi lekeleri azaltır ve egzama gibi cilt hastalıklardan kalan izlerin tedavisine destek olur. Vücutta oluşan yaralara sürülürse hissedilen ağrıyı hafifletir ve iyileşme sürecinin daha hızlı olmasını sağlar. Gözenekleri tıkamadan cildi besler, ileri yaşa bağlı olarak oluşan kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Cildimizi sıkılaştırır ve cilt rengini eşitler.

Aç karnına tüketilen üzüm çekirdeği yağı, kalp hastalığı riskini azaltır ve kalbimizi güçlendirir. Yüksek tansiyonun ve kolesterolün düşmesine destek olur. Üzüm yağı saç bakımında kullanılırsa saçlara nem kazandırır ve yumuşatır. Saç diplerine uygulandığında saçı besler ve birçok kişinin muzdarip olduğu saç dökülmesini azaltır. Saç derisini rahatlatır ve kepeğin ortadan kalkmasına yardımcı olur. Üzüm çekirdeği yağı masaj yağı olarak kullanılırsa romatizma ağrılarını hafifletir.

Üzüm çekirdeği yağı nasıl tüketilmeli?

Üzüm çekirdeği yağı, salata ve yemeklerde kullanılabilir. Domates ve nane ile birlikte makarna soslarına ilave edilebilir, et yemeklerine de yakışacaktır. Üzüm çekirdeği yağı sadece et yemeklerinde değil, sıvı yağın kullanıldığı her yemeğe tat vermek için ilave edilebilir. Yemeklere katılan üzüm çekirdeği yağının organik olması gerekir. Meyveli ve havuçlu keklere de ilave edilebilen üzüm çekirdeği yağı, brownie gibi tatlılara da lezzet vermektedir. Ilık suya bir iki damla ilave edilerek içilen üzüm çekirdeği yağı, kahvaltıda beyaz peynirin üzerine dökülerek de tüketilebilir.

Üzüm çekirdeği yağı cilt bakımında nasıl kullanılmalı?

Tıbbi amaçlarla kullanılan üzüm çekirdeği yağından sabun ve şampuan üretilmektedir. Saf halde cilde sürülebilen üzüm çekirdeği yağı, zeytin yağı veya ada çayı yağı ile karıştırılırsa cilt maskesi de yapılabilir. Bu yağ göz çevresinde ağır makyajı temizlemek için tonik olarak da kullanılabilir. Göz altındaki morlukları geçirmek için haricen sürülebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.