Uzman Öğretmenlik örnek sorular PDF indir | Uzman öğretmenlik sınavı ikinci örnek soruları ve kitapçığı MEB indir | Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımlarından biri olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri tamamlandı. Adaylar sınavın nasıl olacağını merak ediyordu. MEB uzman öğretmenlik sınavının örnek sorularını sitesinden yayınladı. Buna göre adaylar sınavda ne tür sorular sorulacağını öğrenmiş oldu. MEB uzman öğretmenlik örnek soruları PDF formatında öğretmenlerin erişimine açtı.

Uzman Öğretmenlik örnek sorular PDF indir | Uzman öğretmenlik sınavı ikinci örnek soruları ve kitapçığı MEB indir | Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımlarından biri olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri tamamlandı. Adaylar sınavın nasıl olacağını merak ediyordu. MEB uzman öğretmenlik sınavının örnek sorularını sitesinden yayınladı. Buna göre adaylar sınavda ne tür sorular sorulacağını öğrenmiş oldu. MEB uzman öğretmenlik örnek soruları PDF formatında öğretmenlerin erişimine açtı.

MEB bünyesinde görev yapan on binlerce öğretmen uzman öğretmen olabilmek için başvurularını geçtiğimiz aylarda yaptı. Uzman öğretmen olma şartalarını taşıyan öğretmenlerin eğitimleri de tamamlandı. Sınavı dört gözle bekleyen öğrenciler geçtiğimiz hafta yayınlanan örnek soruşar ve cevapları ile sınavda soruların nasıl olacağını görmüştü. MEB dün ise ikinci örnek soruları yayımladı.

Öğretmenlerin merakla beklediği uzman öğretmenlik soru örneği ikinci kitapçığı MEB tarafından yayınlandı. 19 Kasım 2022 tarihinde 81 ilde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılacak öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları, ayrı ayrı paylaşıldı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı

Yukarıda yer alan bağlantılara tıklayarak uzman öğretmenlik soru ve cevap anahtarına erişebilirsiniz.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik eğitimlerinin ardından sınav sınav başvuruları, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında tamamlandı. 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman açıklanacak?

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.