Uzman Öğretmenlik örnek soruları indir | MEB öğretmenlik kariyer basamakları sınavı örnek soruları yayımlandı! Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik örnek soruları

Uzman Öğretmenlik örnek soruları indir | MEB öğretmenlik kariyer basamakları sınavı örnek soruları yayımlandı! MEB tarafından yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için kılavuz yayımlandı. Beklenen kılavuzlar, Uzman Öğretmenlik Sınavı ve Başöğretmenlik Sınavı soruları olarak ikiye ayrıldı. İşte merak edilen Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik örnek soruları!

MEB öğretmenlik kariyer basamakları sınavı örnek soruları yayımlandı! MEB tarafından yapılacak olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için kılavuz yayımlandı. Beklenen kılavuzlar, Uzman Öğretmenlik Sınavı ve Başöğretmenlik Sınavı soruları olarak ikiye ayrıldı. İşte merak edilen Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik örnek soruları!

MEB öğretmenlik kariyer basamakları sınavı örnek soruları yayımlandı!

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin iki farklı kılavuz yayımlandı. Kılavuzlar "Uzman Öğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı" ve "Başöğretmenlik Sınavı Örnek Soru Kitapçığı" olmak üzere iki grup şeklinde ayrıldı.

Öğretmenler kaç modülden sorumlu olacak?

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Uzman Öğretmenlik örnek soruları indir

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik örnek sorularının yer aldığı kitapçığı indirmek ve detayları öğrenmek için TIKLAYINIZ...