Uzman öğretmenlik sınav örnek soruları İNDİR | MEB uzman öğretmen soruları ve cevapları örnek kitapçığı PDF İndir seçeneğini erişime açtı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer fırsatı da tanınmış oldu. Meslekte 10 yılını tamamlamış olan öğretmenler belirlenen şartları taşımaları halinde ve sınavda başarılı olmaları halinde uzman öğretmen olabilecek. Uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan öğretmenlerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek özere uzman öğretmenlik sınavı örnek soruları PDF olarak yayımlandı. İşte 2022 uzman öğretmenlik örmek soru kitapçığı...

Uzman öğretmenlik sınav örnek soruları İNDİR | MEB uzman öğretmen soruları ve cevapları örnek kitapçığı PDF İndir seçeneğini erişime açtı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer fırsatı da tanınmış oldu. Meslekte 10 yılını tamamlamış olan öğretmenler belirlenen şartları taşımaları halinde ve sınavda başarılı olmaları halinde uzman öğretmen olabilecek. Uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan öğretmenlerin kafasındaki soru işaretlerini gidermek özere uzman öğretmenlik sınavı örnek soruları PDF olarak yayımlandı. İşte 2022 uzman öğretmenlik örmek soru kitapçığı...

Milli Eğtiim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapanlar uzman öğretmenlik sınavının zor mu yoksa kolay mı olacağı konusunda endişeliydi. Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına sayılı günler kala MEB'den beklenen hamle geldi. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na girecek öğretmenlerin sorumlu oldukları eğitim modüllerine göre hazırlanan örnek sorular, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı paylaşıldı. Uzman öğretmenlik sınavı örnek sorularını incelemek isteyenler soru kitapçığını PDF olark indir seçeneğini internette araştırıyor.

Uzman öğretmenlik sınav örnek soruları İNDİR

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülü, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı. Uzman öğretmenlik sınavı soruları ve soru kitapçığı 'www.meb.gov.tr' adresinden yayınlandı. Uzman öğretmenlik eğitimleri online olarak devam ederken sınavın nasış olacağı sorusuna yanıt verilmiş oldu.

MEB uzman öğretmen soruları ve cevapları örnek kitapçığı PDF İndir

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak. MEB sınav öncesi uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik örmek sorularını yayınladı. Yukarıda yer alan bağlantıya tıklayarak MEB'in yayınladığı uzman öğretmenlik soruları ve kltapçığına erişebilirsiniz.

"Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır."

Uzman öğretmen maaş artışı 2022

Uzman öğretmen olmaya hak kazananlar yada uzman öğretmenlik unavanını daha önceden alanların maaşlarında 1000 TL artış sağlanacak. Buna göre Ortalama 7.500 TL net maaş alan bir öğretmenin eline 1000 TL artışla 8500 TL maaş geçmiş olacak. Ayrıca uzman öğretmenler şartları taşımaları halinde baş öğretmen olmak içinde başvuru yapabilecek

Kaç kişi uzman öğretmen oldu?

2022 yılı itibari ile kamuda 75 bin uzman öğretmen olduğu öğrenildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte 75 bin öğretmenin maaşında 1000 TL artış olacak.

Öğretmenlik kariyer basamakları

(1) Aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan, öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.

(3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

(4) Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır. Keşif ve Teklif için Arayın. Keşif ve Teklif için Arayın.

(5) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

(7) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı içinbaşvuruda bulunabilir.

(8) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.