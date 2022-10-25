Sözleşmeli memur kadro kimlere verilecek? 4D taşeron kadro var mı? Sadece 4B mi kadroya geçecek? Sözleşmeli personel (4B) ne zaman kadroya geçecek? Hükümet milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeleri hayata geçirmek için 2022 yılında çalışmalarına ağırlık verdi. Bu çalışmalardan biri de sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi .Sözleşmeli kadro çalışmasında sona gelindi ve kapsam belli oldu. Kamuda sözleşmeli olarak istihdam edilenler kimlere kadro verileceğini sabırsızlıkla bekliyor. İşte 4B kamu personeli kadro konusunda son dakika gelişmesi....

Milyonlarca çalışan 2022 yılında hükümetin başlattığı çalışmaların sonucunu bekliyor. EYT yasası, szleşmeliye kadro gibi çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kamuda yüz binlerce sözleşmeli personel bulunuyor ve bunlar kadroya geçecekleri günü sabırsızlıkla bekliyor. 4B Sözleşmeliye kadro konusunda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen son dakika açıklaması geldi. Peki sözleşmeli memur kadro kimlere verilecek? 4D taşeron kadro var mı? Sadece 4B mi kadroya geçecek? Sözleşmeli personel (4B) ne zaman kadroya geçecek?

Sözleşmeli memur kadro kimlere verilecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya dair yaptığı açıklamada "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.

Sadece 4B mi kadroya geçecek?

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada sözleşmeliye kadro düzenlemesinden sadece 4B'lilerin yararlanabileceğini duyurdu. Bilgin çalışmaların tamamlandığını da açıkladı.

4D Taşeron kadro var mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4D taşeron olarak görev yapan binlerce kişi de kadroya geçmeyi bekliyor. Kamuda geçtiğimiz yıllarda yapılan taşeronların kadroya alınması uygylamasından yararlanamayanların da bu düzenleme ile kadroya alınması bekleniyor. KİT'lerdeki 90 bin 4D'li işçinin de kardoya geçmesi bekleniyor.

4B nedir?

Kamu bünyesinde sözleşmeli olarak görev yapan personeller 4B'li olarak tanımlanır. Kamu kuruluşlarında çalıştırılan ikinci tip kamu görevlileri sözleşmeli personeldir. Sözleşmeli personelin atanmaları, terfi, maaşlarına ilişkin temel kurallar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli kamu kurumlarda kendi özel yasalarında sözleşmeli personelini düzenleyebilmektedir.(Sözleşmeli subay, astsubay, erbaş, uzman çavuş vs)