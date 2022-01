Uyuz, sarcoptes scabiei von hominis isimli akarın sebep olduğu bir tür cilt hastalığıdır. Peki uyuz nasıl bulaşır? Uyuzun tedavisi var mı? Uyuzun belirtileri neler? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde...



Uyuz hastalığı, sarcoptes scabiei von hominis isimli akarın sebep olduğu bir cilt hastalığıdır. Kişide kaşıntı ve döküntüye sebep olur. Özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösterir ve çok bulaşıcı bir hastalıktır.

Cildin üst tabakasına nüfus ederek yumurtalarını bırakan uyuz böceği çok kısa bir süre içerisinde belirtilerini gösterir. Uyuz hastalığının (Skabies) en belirgin belirtisi kaşıntı ve deri döküntüsüdür. İlk başta egzama ile karıştırılabilir. İnsandan insana kolay bir şekilde buluşan uyuz hastalığına karşı özellikle toplu taşıma kullanan insanların çok dikkat etmesi gerekir.

Uyuzda gece daha çok artış gösteren kaşıntılar olur. Bu yoğun kaşıntıya bağlı olarak deride döküntü ve yaralar da görülebilir. Hasta olan biriyle doğrudan ve yakın temas ile bulaşır. Kişiden kişiye bulaşması için genellikle en az on beş, yirmi dakikalık bir direkt temas şarttır. Uyuz hastalığına sahip bir kişinin yatağında yatmak, giysilerini yıkamadan kullanmak gibi nedenlerle bulaşabilir.

Cinsel temas ile de uyuz bulaşabilir. Fakat uyuz paraziti taşıyan biriyle kısa süreli kolumuzun temas etmesiyle uyuz bulaşması pek olası değildir. Uyuzun bulaşması için daha uzun süreli temas olması gerekir. Fakat Norveç uyuzunda kısa süreli temaslar bile bulaşmasına sebep olabilir.

Uyuz hastalığının ne gibi bir belirtisi var?

Uyuz akarı ciltte tüneller açar ve yaklaşık on, on beş yumurta bırakır. İki veya altı hafta sonra özellikle geceleri şiddetli kaşıntı ve cilt üzerinde sivilce benzeri kabarcıklar oluşur. Kaşıntı ve döküntülerin her biri vücudun büyük bir kısmını etkileyebilir. Sadece bilek, dirsek, koltuk altlığı, parmaklar, meme başı, penis, bel gibi bölgelerle de sınırlı kalabilir.

Uyuz hastalığının tedavisi nedir?

Uzman doktorların en yaygın önerdikleri yöntemler arasında krem ve losyonlar vardır. Eczanelerde satılan uyuz kremini yatmadan evvel parazitin bulunduğu bölgeye değil vücudunun tamamına sürebilirsiniz. Kremi özellikle kuru vücudunuza sürmenizde fayda olacaktır. Kremi sürdükten sonra 8 - 10 saat bekleyin. Durulandıktan sonra temiz kıyafetlerinizi giyin.

