Üniversiteye kayıt yaptırmayanlar aftan yararlanacak mı? Öğrenci affı ile kayıt yaptırmayanlar kazandıkları bölüme yeniden kayıt yaptıracak mı? Yüz binlerce üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren öğrenci affının detayları belli oldu. Daha önce üniversite kazanan ancak çeşitli nedenlerden dolayı kayıt yaptırmayanlar da öğrenci affından yararlanabilecek.

Üniversiteye kayıt yaptırmayanlar aftan yararlanacak mı? Öğrenci affı ile kayıt yaptırmayanlar kazandıkları bölüme yeniden kayıt yaptıracak mı? Yüz binlerce üniversite öğrencisini yakından ilgilendiren öğrenci affının detayları belli oldu. Daha önce üniversite kazanan ancak çeşitli nedenlerden dolayı kayıt yaptırmayanlar da öğrenci affından yararlanabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda "öğrenci affı" olarak adlandırılan 7417 sayılı Kanun'a ilişkin usul ve esasları belirledi.

Üniversiteye kayıt yaptırmayanlar aftan yararlanacak mı?

Bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde (7 Kasım 2022'ye kadar) ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla kanunun ilgili hükümlerinden faydalanabilecek.

Öğrenci affı ile kayıt yaptırmayanlar kazandıkları bölüme yeniden kayıt yaptıracak mı?

Daha önce bir üniversite programına kayıt yaptırmaya hak kazanmış adaylar çeşitli nedenlerden dolayı kayııt yaptıramamış ve kayıt hakları kaybolmuş olan adaylar öğrenci affı ile yeniden kayıt yapma hakkına sahip olacak.

2022 öğrenci affından kimler yararlanabilir?

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, tıpta yan dal uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ile eczacılıkta uzmanlık) öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilenler, kanundan yararlanabilecek.

Öğrenci affından kimler yararlanamaz?

Terör, cinsel saldırı, kasten öldürmenin yanı sıra devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduklarına karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ile mensubiyeti bulunanlar, bu kanundan yararlanamayacak.