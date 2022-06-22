Uluay Çeviri Hızlı ve Kaliteli Hizmetleri ile Sektörünün Lideri

Çeviri uzmanlık gerektiren ve mutlaka yeterli deneyime sahip kişiler tarafından verilmesi gereken bir hizmettir.

Yeminli tercüme ve noter tasdikli tercüme hizmetleri konusunda uzmanlığı ile ön plana çıkan Uluay Çeviri profesyonel çevirmen kadrosu sayesinde hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetler sunmaktadır.

Çeviri birçok alt türü bulunan kapsamlı bir alandır. Hukuki çeviri gibi bazı özel çeviri alanları özel bir uzmanlık ve deneyim gerektirmektedir. Hukuki çeviri hizmetlerinden hem resmi hem kişisel ihtiyaçlara yönelik pek çok farklı alanda yararlanılmaktadır. Kaynak dilden hedef dile hukuki çeviri yapılırken hedef metnin kaynak metinle uyumluluğuna maksimum düzeyde özen gösterilmelidir. Mahkeme kararları, uzman raporları, sözleşmeler, yönetmelikler, kanunlar, vekaletnameler ve uygunluk belgeleri gibi birçok belge, hukuki metin ve makale; hukuki çeviri hizmetlerinin konusunu oluşturur. Bu nedenle hukuki çeviri hizmetlerine hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyulmaktadır.

Yasal açıdan değere ve geçerliliğe sahip olan her tür belge hukuki metin olarak adlandırılır ve hukuki çeviri hizmetleri kapsamında yer alır. Hukuki çeviri konusu belgelerin yanlış ya da eksik çevrilmesi maddi zarardan hak kaybına kadar birçok olumsuz durumla karşı karşıya kalınmasına neden olabilir. Ayrıca bazı hukuki belgelerin geçerlilikleri ve ibrazları konusunda zaman sınırlamaları vardır. Bu yasal süreler çeviri hizmeti verilirken göz önünde bulundurulmalı ve ilgili sürelerin aşılmaması konusunda gereken özen gösterilmelidir. Yazılı tercüme hizmetlerinin yanı sıra özellikle noterlik ve mahkemelerde ortaya çıkan çeviri gereksinimleri de sözlü hukuki tercüme hizmetleri kapsamında karşılanmaktadır.

Hukuki çeviri yapılırken çevirmenin dikkat etmesi gereken en önemli nokta yoruma yer vermemek ve kaynak dildeki mesajı hedef dile aktarırken mesajda en küçük bir değişikliğe dahi neden olmamak sayılabilir. Hukuki çeviri hizmetlerinde kullanılan kelimeler ve söz öbekleri mutlaka hukuk alanına özgü kelimeler ve söz öbekleri arasından seçilmelidir. Bunun yanı sıra hukuki çeviri hizmeti veren çevirmenlerin kaynak ve hedef metnin ait olduğu ülkelerin hukuk sistemleri ile uluslararası hukuk sistemlerine hakim olması gerekir. Eğer hukuki kavramlar kaynak dilde ve hedef dilde birebir örtüşmüyorsa en doğru ve eksiksiz çevirinin yapılması için gerekli araştırmaları yapmayı ihmal etmemelidir. İhtiyaç duyulan araştırma sürecinin gerçekleştirilmesi hukuki çeviri hizmetlerinin başarısında rol oynayan en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Hukuki çeviriler adalet ilkesi çerçevesinde ve tarafsız olarak yapılmak zorundadır. Aynı zamanda yakın anlamlı cümleler kullanılmamalı, kesin ve kat'i cümleler kurulmalı, anlaşılır ve açık cümleler ile yasal argümanlar tercih edilmelidir.

Hukuki metinler üslup açısından da diğer metinlere göre farklı yapıdadırlar. Terimsel açıdan değerlendirme yapıldığında hukuki metinlerin son derece zengin içeriklere sahip olduğu görülebilir. Hukuki çevirilerin konusunu oluşturan metinler hem bireylerin hem şirketlerin hakları ve özgürlükleri üzerinde doğrudan etkilidir. Buna bağlı olarak hukuki çeviriler sıfır hata ile yapılmalıdır. Diğer yandan hukuki çevirinin konusunu oluşturan metinde ya da belgede herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık yapıldığı durumlarda sorumluluğun çeviri bürosuna ya da çevirmene ait olduğu kabul edilir. Çevirmenler ve çeviri büroları bu tür yasal sorumluluklarla karşı karşıya kalmamak için müşterilerinin talepleri dışında metinlere herhangi bir ekleme, çıkarma veya değişiklik gibi müdahalelerde bulunmamaya özen göstermeleri gerekir. Resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek hukuki çevirilerin yasal açıdan geçerli bir statüde olması için noter tasdikli tercüme ve yeminli tercüme hizmetlerinden yararlanılması şartı aranır.

Noter Tasdikli Tercüme Neden Önemlidir?

Noter tasdikli tercüme devlet kurumlarına ve kuruluşlarına ibraz edilen belgeler için talep edilen çeviri türüdür. Doğum belgesi, evlat edinme belgesi, teknik patent onayı, ölüm belgesi, başvuru mektupları, vasiyetname, göçmenlik işlemleri ile ilgili belgeler gibi belgelerde noter tasdikli tercüme ihtiyacı vardır. Herhangi bir yabancı ülkede oturma izni ya da vize alınması gibi resmi süreçlere ilişkin olarak ibraz edilecek belgelerin ilgili ülke dilinde olması zorunludur. Ayrıca farklı yasal süreçlere ilişkin davalarda ve duruşmalarda kullanılan kanıt belgeleri, ifade kayıtları, dava materyalleri, mahkeme tutanakları ve tanık ifadeleri gibi belgeler için de noter tasdikli tercüme hizmetine gereksinim duyulur. Diğer yandan birden fazla uluslararası ofisi bulunan veya global olarak görünürlüğünü artırmayı hedefleyen şirketlerin de noter tasdikli tercüme hizmetlerinden yararlanması adeta bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Finansal raporlar, iş sözleşmeleri, yasal sorumluluk reddi beyanları, banka mevduatları, mali tablolar, hizmet şartları, kurumsal ve hükümet teklifleri, patent başvuruları ile gizlilik anlaşmaları için de noter tasdikli tercüme hizmetlerinden yararlanılması gerekmektedir.

Hukuki tercüme diğer çeviri türlerine göre daha zor ve karışık bir çeviri alt türü olma özelliğine sahiptir. Hukuki çevirinin zor bir çeviri türü olmasının en önemli nedeni hedef dilin veya ülkenin kültürel ve coğrafi farklılıklarıdır denilebilir. Diğer yandan hukuki çevirilerde belirli bir dil kullanılmasının neden olduğu karmaşık bir yapı da bulunabilir. Bunun doğal bir sonucu olarak hukuki çeviri diğer pek çok çeviri türüne göre farklı yapısıyla ön plandadır. .