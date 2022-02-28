Ukrayna-Rusya savaşında ateşkes olur mu? Ukrayna Rusya savaşı ne zaman biter? Rusya uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna topraklarını havadan ve karadan bombalamaya başladı. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlemesi devam ederken ateşkes görüşmelerinde bir umut ışığı doğdu. Rusya ile Ukrayna'lı taraflar arasında ilk görüşme Belarus sınırında gerçekleşecek. Görüşmelerden ateşkes çıkması ve savaşın bitmesi tüm dünyanın isteği.

Ukrayna-Rusya savaşında ateşkes olur mu? Ukrayna Rusya savaşı ne zaman biter? Rusya uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna topraklarını havadan ve karadan bombalamaya başladı. Rus birliklerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlemesi devam ederken ateşkes görüşmelerinde bir umut ışığı doğdu. Rusya ile Ukrayna'lı taraflar arasında ilk görüşme Belarus sınırında gerçekleşecek. Görüşmelerden ateşkes çıkması ve savaşın bitmesi tüm dünyanın isteği.

Rusya geçtiğimiz günlerde Donbas bölgesinde sözde iki cumhuriyetin bağımsızlığını tanıdığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Ukrayna topraklarına operasyon düzenleyen Rusya'ya dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye başladı. Ağır yaptırımlarla karşılaşan Rusya'nın sahada ilerleyişi de beklenildiği gibi olmadı. Ukayna tarafının iddiasına göre binlerce Rus askerl saldırılarda öldürüldü. Ukrayna Rusya savaşında taraflar ilk kez bir araya geliyor. Toplantıdan ateşkes çıkıp çıkmayacağı ise marak ediliyor.

Ukrayna-Rusya savaşında ateşkes olur mu?

Rusya ve Ukraynalı yetkililer savaşın çıktığı andan bu yana taraflar ilk kez bir araya geldi. Ön şartın sunulmadığı görüşmelerden çıkacak karar dünya tarafından merakla bekleniyor. Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu bildirdi. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı. Buna karşılık görüşme öncesi verilen olumsuz mesajlar ve Rusya'nın dayatmacı tavrı nedeniyle nedeniyle, uluslararası toplum, hemen sonuca varılamayacağını düşünüyor.

Ukrayna Rusya savaşı ne zaman biter?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurmuştu. Zelenski, Rus ve Ukraynalı heyetler Belarus'ta müzakerelere hazırlanırken yaptığı açıklamada “Müzakerelerde temel konu derhal ateşkes ve Rus birliklerin Ukrayna'dan çekilmesidir” dedi.

Interfax haber ajansı, Rus müzakerecinin Rusya'nın en kısa sürede Ukrayna ile anlaşmaya istekli olduğunu aktardı. Müzakerecinin “Her türlü anlaşma iki tarafın da çıkarına olacaktır” dediği vurgulandı.

Rusya ordusunun bir kısmı Belarus'tan Ukrayna'ya saldırmıştı. Kiev yönetimin bu nedenle Belarus'ta tarafsız bir görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Ukrayna lideri güvenlik konusunda güvence aldığını söyledi.