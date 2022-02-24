Donbas nerede? Donbas kime ait? Donbass hangi ülkede? Rusya Ukrayna krizinde yeni bir aşamaya geçildi ve sıcak çatışma resmen başladı. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatıldığını duyurmasının ardından bölgeden peş peşe patlama haberleri gelmeye başladı. Donbas krizini savaş ile çözmeye çalışan Rusya'ya ise dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

Donbas nerede? Donbas kime ait? Donbass hangi ülkede? Rusya Ukrayna krizinde yeni bir aşamaya geçildi ve sıcak çatışma resmen başladı. Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatıldığını duyurmasının ardından bölgeden peş peşe patlama haberleri gelmeye başladı. Donbas krizini savaş ile çözmeye çalışan Rusya'ya ise dünyadan peş peşe tepkiler gelmeye devam ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasında yıllar önce başlayan gerilim hali yeni bir boyut kazandı. Rusya resmen Ukrayna topraklarına saldırı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat sabahı Donbas bölgesine askeri harekat emrini verdi. Rus askerleri Donbas'a girmeye başladı ve Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze saldırıları gerçekleşti. Sıcak çatışmaların başladığı Ukrayna'dan ölü ve yaralı haberleri de gelmeye başladı. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Donbas nerede?

Donbas bölgesi Ukrayna sınırları içerisinde yer alan yer altı maden yatakları ve verilmi toprakları ile bilinen bir bölgedir.

Donbas kelimesi, "Donets Kömür Havzası"nın kısaltması olan Donets Havzası'ndan gelir. Donbas Ukrayna'nın maden yatakları bakımından zengin bir bölgesidir. Donbas bölgesinde ayrıca oldukça verimli tarım arazileri de yer alıyor.

Bu bölgede 2014 yılında başlayan çatışmalarda Rus destekli ayrılıkçı gruplar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı yönetim oluşturmuştu. Rusya geçtiğimiz günlerde bu yönetimleri tanıdığını açıklamıştı.

Güneydoğu Ukrayna'daki bölge,Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında topraklarının bir kısmı kendilerine Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adını veren iki ayrılıkçı grup tarafından işgal edildi.

Donbass hangi ülkede?

Donbas bölgesi Ukrayna toprakları içerisinde yer alıyor. 2014 yılında bu bölgede iki ayrı ayrılıkçı cumhuriyet kurulmuştu. Bu cumhuriyetleri Rusya tanıdı. Rusya'nın dışında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyetini tanıyan ülke bulunmuyor.

BM Donbas'ta meşru cumhuriyetleri tanımamakta ve Donbas topraklarının Ukrayna kontrolünde olması gerektiğini belirtiyor. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmelerde Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçılar bölgede Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ilan etmişti. Tüm dünya bu iki cumhuriyeti de tanımıyor.

Donets Havzası, Donbas veya Donbass olarak da bilinir. Bu bölge Ukrayna'da tarihî, ekonomik ve kültürel bölgedir. .