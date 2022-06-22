Öğretmen zamlı ek ders ücreti | Temmuz 2022 öğretmen ek ders ücreti ne kadar olacak? Ücretli öğretmen ek ders ücreti 50 TL olur mu? (Kadrolu-Sözleşmeli)

Öğretmen zamlı ek ders ücreti | Temmuz 2022 öğretmen ek ders ücreti ne kadar olacak? Ücretli öğretmen ek ders ücreti 50 TL olur mu? MEB bünyesinde görevli yüz binlerce kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen 2022 yılının Temmuz ayında ek ders ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte ek ders ücretlerine de zam yapılacak. Peki Temmuz ayında öğretmen gündüz ek ders ücreti ne kadar olacak? 2022 Temmuz ücretli öğretmen maaşı ne kadar olacak?

MEB bünyesinde görevli yüz binlerce kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmen 2022 yılının Temmuz ayında ek ders ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Öğretmen maaşlarına yapılan zamla birlikte ek ders ücretlerine de zam yapılacak. Peki Temmuz ayında öğretmen gündüz ek ders ücreti ne kadar olacak? 2022 Temmuz ücretli öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memur ve emekli gibi öğretmenler de maaşlarına yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Öğretmen maaşlarına yapılacak zamla birlikte pek çok öğretmen ek gelirlerinde de artış olacak. Bunlardan en eönemlisi de ek ders ücretleri. 2022 yılında 15 saatlik maaş karşılığı girilen dersten fazla derse girerek ek eders alan öğretmenler Temmuz zammından sonra ek ders ücretlerini zamlı olarak alacak.

Öğretmen zamlı ek ders ücreti

Öğretmenler ek ders ile maaşlarına katkı sağlıyor. Öğretmenler haftalık 15 saat derse girme karşılığında ham maaş alıyor. 15 saatten fazla girilen her ders için öğretmenlere belirli oranlarda ek ders ücreti ödeniyor. Öğretmen ek ders ücretleri de zaman zaman güncelleniyor. Temmuz ayında yapılacak olan zamla birlikte öğretmen ek ders ücretlerine de iyi bir zam yapılması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre Temmuz ayında brüt ek ders ücretleri yaklaşık brüt 47 TL'ye yükselecek.

Temmuz 2022 öğretmen ek dersleri ne kadar olacak?

MEB bünyesinde görevli olan 1 milyondan fazla öğretmen 2022-2023 yılı Temmuz-Ocak döneminde ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı 4 Temmuz'da netlik kazanacak. Ancak tahminlere göre memur ve öğretmen maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 40'a yakın bir zam yapılacak. Bu hesaplamalara göre Temmuz'da öğretmen ek ders ücretleri şu şekilde olacak;

Gündüz ek ders ücreti 35.44 TL

Gece ek ders ücreti 37,36 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 43,19 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 70,60 TL

Sözleşmeli öğretmen ücreti 30,15 TL

Ek Ders ücreti nasıl hesaplanır?

Ek ders ücreti, ait olduğu ay için geçerli olan maaş katsayısı, gündüz dersleri için 140, gece ve haftasonu dersleri için 150 göstergesi ile çarpılarak hesaplanır. Hesaplanan tutardan çalışanın bulunduğu vergi diliminin oranına göre (%15, %20 gibi) gelir vergisi ve damga vergisi (bu yazının yazıldığı tarihte çalışanlar için binde 7,59) hesaplanarak düşülür ve kalan ücret ödenir.

Öğretmenler en fazla kaç ek ders alır?

Branş öğretmeni haftada kaç saat derse girerse girsin en fazla 20 saat toplam ek ders alabilir. Ek dersi 20 saatten fazla olsa bile 20 saat ek ders alır. Örneğin haftada 34 saat derse giren bir öğretmenin haftalık alması gereken ek ders sayısı 22 saat olmalı ancak bu öğretmene 20 saat ek ders yazılır. Branş öğretmeninin gireceği ders saati sayısı 30 saattir. öğretmen eksikliğinde 30 üstü saat derse de girebilir ancak öğretmene 20 saatten fazla ek ders verilmez.

Yüksek lisans (formasyon) ek ders ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplu sözleşmelerdeki ek ders maddelerinin ayrıntılarını içeren 13 maddelik yazıyı tüm birimlere gönderdi. 13 Maddelik yazının 3. maddesinde yüksek lisans yapmış öğretmenlere ödenecek ek ders ücretlerine dair bilgilendirme yer alıyor. İşte 3. maddede geçen bilgi:

Toplu Sözleşmenin "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8'inci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için daha önce sırasıyla %5 ve %15 artırımlı olarak ödenen ek ders ücretleri, sırasıyla %7 ve %20 artırımlı olarak ödenecektir.