2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti | 2022 Temmuz kadrolu, sözleşmeli, ücretli ek ders ücreti ne kadar? Milyonlarca memur gibi öğretmenler de Temmuz ayında maaşlarını zamlı olarak alacak. 2022 yılında Ocak ayında öğretmen maaşlarına yüzde 30.5 oranında zam yapılmıştı. Atan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle öğretmen maaşlarına yapılan zam kısa sürede eriyerek yok oldu. Öğretmenler 2022 Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı beklerken bir yandan da ek ders ücretlerine ne kadar zam yapılacağını da araştırmaya başladı.

Milyonlarca öğretmen 2022 yılında maaşlarına yapılacak zam ile ek ders ücretlerinde yapılacak artışı merak ediyordu. Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı yaklaşık olarak belli oldu. Öğretmen maaşlarına yaklaşık olarak yüzde 40 oranında zam yapılacağı tahmin ediliyor. Öğretmen maaşlarıa yapıalcak zam oranı 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon oranları ile netlik kazanacak. Tahmnlere göre 6/1 kademe ve derecedeki bir öğretmenin maaşı mevcut 8.668 TL'den yüzde 35.14 zamlıa 11.713 TL'ye çıkacak. Yüzde 39.17 zamla ise 12.063 TL olacak.

2022 Temmuz zamlı ek ders ücreti

Öğretmen maaşları ile birlikte öğretmenlerin yan gelirlerinde de artış olacak. Öğretmenlerin maaşlarında önemli bir gelir kalemi olan ek ders ücretleri de 2022 Temmuz ayında zamlanacak. Öğretmenlere 15 saat maaş karşılığı girilen derslerin dışında girilen her fazladan ders için ek ders ödemesi yapılır. Öğretmenlerin ek ders gelirleri maaşa ek 2 bin TL'yi buluyor.

2022 Temmuz kadrolu, sözleşmeli, ücretli ek ders ücreti ne kadar?

Mevcut enflayon farkı verileri ve enflasyon tahminlerine göre memurlara Temmuz'da yüzde 40'a yakın bir zam yapılması bekleniyor. Öğretmen ek ders ücretlerine de bu oranda bir artış yaşanması muhtemel. Beklenen oranların ek ders ücetlerine artış olarak yansıtılmasıyla Temmuz ek ders ücretleri şöyle olacak;

Gündüz ek ders ücreti 35.44 TL

Gece ek ders ücreti 37,36 TL

Özel eğitim ek ders ücreti 43,19 TL

Takviye kursu ek ders ücreti 70,60 TL

Sözleşmeli öğretmen ücreti 30,15 TL

2022 ek ders ücreti ne kadardı?

2022 yılında öğretmen Temmuz ek ders zamları henüz kesinleşmedi. Mevcut ek ders ücretlerinin de yüzde 30 ile yüzde 40 oranında artması bekleniyor. 2022 Ocak ayından itibaren öğretmen ek ders ücretleri aşağıdaki gibiydi;

Gündüz ek ders: 27.29 TL

Sözleşmeli öğretmen: 23,41 TL

Takviye kursu ek ders: 54,57 TL

Gece ek ders: 29,191 TL

Özel eğitim ek ders: 34,09 TL

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Ek ders ücreti, ait olduğu ay için geçerli olan maaş katsayısı, gündüz dersleri için 140, gece ve haftasonu dersleri için 150 göstergesi ile çarpılarak hesaplanır. Hesaplanan tutardan çalışanın bulunduğu vergi diliminin oranına göre (%15, %20 gibi) gelir vergisi ve damga vergisi (bu yazının yazıldığı tarihte çalışanlar için binde 7,59) hesaplanarak düşülür ve kalan ücret ödenir.

Ek ders ücreti nedir?

Öğretmen maaşlarını artıran en önemli kalemlerden biri de ek ders gelirleridir. Öğretmenler haftalık 15 saat derse girmek zorundadır. 15 saat ders ile öğremenler ham maaş alır. 15 saatin dışında girilen her ders ek ders olarak tanımlanır ve ayrıca ücretlendirilir. Girilen her ekstra ders başına öğretmenlere ek ders ücreti verilir.