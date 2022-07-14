Türkiye Tayland'a yenilirse ne olur? Türkiye Tayland'a yenilirse elenir mi? Türkiye Tayland voleybol maçı tek maç mı? Spor severlerin gözü kulağı bu akşam Ankara'da olacak. Filenin Sultanları Millet Ligi çeyrek final eşleşmeleri kapsamında Asya ekibi Tayland ile karşılaşacak. Türkiye sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Voleybol severler Türkiye'nin Tayland'a muhtemel mağlubiyeti durumunda ne olacağını merak ediyor. Peki Türkiye Tayland'ı yenemezse elenecek mi?

Türkiye Tayland'a yenilirse ne olur? Türkiye Tayland'a yenilirse elenir mi? Türkiye Tayland voleybol maçı tek maç mı? Spor severlerin gözü kulağı bu akşam Ankara'da olacak. Filenin Sultanları Millet Ligi çeyrek final eşleşmeleri kapsamında Asya ekibi Tayland ile karşılaşacak. Türkiye sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Voleybol severler Türkiye'nin Tayland'a muhtemel mağlubiyeti durumunda ne olacağını merak ediyor. Peki Türkiye Tayland'ı yenemezse elenecek mi?

Türk Milli Kadın Voleybol Takımı güçlü rakibi Tayland'ı ağırlayacak. Ankara'da oynanacak karşılaşmaya taraftarlarında ilgisi oldukça fazla. Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmak istemeyen vatandaşlar da karşılaşmayı ekranlardan takip edecek. Türkiye-Tayland maçına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Türkiye Tayland'a yenilirse ne olur?

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı Taylad ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Zorlu maçtan galip ayrılan ekip yarı finaldeki rakibi ile eşleşecek.

Türkiye Tayland'a yenilirse elenir mi?

Türk Milli Voleybol Takımı Tayland'a yenilirse turnuvaya veda edecek. Eğer Tayland'ı yenerse yarı finaldeki rakibi ile karşılacak.

Türkiye Tayland'ı yenerse rakibi hangi takım olacak?

İlk 8'de yer alan takımların çeyrek finalde eşleşmesi tamamlandı. Türkiye, A.B.D., Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan ve Tayland finallerde mücadele etmeye hak kazandı. 13 Temmuz Çarşamba günü oynanan çeyrek fnali karşılaşmalaruında Sırbistan ABD'yi 3-2 yendi, Brezilya'da Japonya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Milletler Ligi yarı final maçları ne zaman?

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.

14 Temmuız çeyrek final maçları hangileri?

15.00 İtalya-Çin

18.30 Türkiye-Tayland

Milletler Ligi Türkiye Puan durumu

Türkiye kadımn voleybol milli takımımız 23 puanla 7 sırada yer aldı ve finallere katılmaya hak kazandı.

1 United States 32

2 Brazil 29

3 Italy 29

4 China 26

5 Japan 25

6 Serbia 23

7 Türkiye 23

8 Thailand 15

9 Dominican Republic 14

10 Germany 14

11 Netherlands 14

12 Canada 12

13 Poland 12

14 Bulgaria 12

15 Belgium 8

16 Korea 0