Türkiye-Tayland voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Tayland kadın voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
Türkiye-Tayland voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Tayland kadın voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde ilk etap sona erdi ve finaller için geri sayım başladı. Türkiye finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye çeyrek finalde Tayland ile karşılaşacak. 14 Temmuz Perşembe günü oynanacak zorlu müsabakada filenin sultanları sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Peki Türkiye-Tayland bayan voleybol maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak?
2022-07-13 18:45:23
Türkiye-Tayland voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Tayland kadın voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde ilk etap sona erdi ve finaller için geri sayım başladı. Türkiye finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye çeyrek finalde Tayland ile karşılaşacak. 14 Temmuz Perşembe günü oynanacak zorlu müsabakada filenin sultanları sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Peki Türkiye-Tayland bayan voleybol maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak?
Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde final heyecanı başlıyor. İlk 8'de yer alan takımların çeyrek finalde eşleşmesi tamamlandı. Türkiye, A.B.D., Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan ve Tayland finallerde mücadele etmeye hak kazandı.
Türkiye-Tayland voleybol maçı saat kaçta?
Türkiye finallere ev sahibi kontenjanı avantajıyla 1. sıradan katılma hakkı elde etti. Türkiye kadın voleybol takımımız Tayland ile saat 18.30'da karşılaşacak.
Türkiye-Tayland kadın voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde Türkiye çeyrek finalde Asya'nın güçlü temsilcilerinden Tayland ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 14 Temmuz perşembe günü saat 18.30'da başlayacak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan maç TRT1'den canlı olarak yayınlanacak.
FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final eşleşmeleri
FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final maçları 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde oynanacak. işte çeyrek finalde yer alan takımlar;
13 Temmuz Çarşamba:
15.00 Brezilya-Japonya
18.30 ABD-Sırbistan
14 Temmuz Perşembe:
15.00 İtalya-Çin
18.30 Türkiye-Tayland
Milletler Ligi Türkiye Puan durumu?
Türkiye kadımn voleybol milli takımımız 23 puanla 7 sırada yer aldı ve finallere katılmaya hak kazandı.
1 United States 32
2 Brazil 29
3 Italy 29
4 China 26
5 Japan 25
6 Serbia 23
7 Türkiye 23
8 Thailand 15
9 Dominican Republic 14
10 Germany 14
11 Netherlands 14
12 Canada 12
13 Poland 12
14 Bulgaria 12
15 Belgium 8
16 Korea 0
Milletler Ligi finalleri nerede oynanacak?
TVF Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek milli takım, lig etabında ilk hafta maçlarını Ankara'da, ikinci hafta maçlarını Brezilya'da, üçüncü hafta maçlarını ise Kanada'da oynadı.
FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi nedir?
2022 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi, her yıl düzenlenen uluslararası kadın voleybol turnuvası olan FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin dördüncüsüdür. Ön eleme aşaması 31 Mayıs - 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup finaller 13 - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. .
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