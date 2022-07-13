Türkiye-Tayland voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Tayland kadın voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye-Tayland voleybol maçı saat kaçta? Türkiye-Tayland kadın voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde ilk etap sona erdi ve finaller için geri sayım başladı. Türkiye finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye çeyrek finalde Tayland ile karşılaşacak. 14 Temmuz Perşembe günü oynanacak zorlu müsabakada filenin sultanları sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Peki Türkiye-Tayland bayan voleybol maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak?