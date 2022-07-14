Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı izle | Türkiye-Tayland maçı hangi kanalda? Türkiye-Tayland maçı saat kaçta başlayacak? Türkiye Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Millet Ligi mücadelesinde 7. sırada yer aldı ve finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Filenin Sultanları zorlu rakiplerini eleyerek şampiyon olmak için tüm kozlarını sahaya sürecek. Türkiye çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Türkiye Tayland maçı canlı olarak televizyondan izlenebilecek. İşte Türkiye -Tayland voleybol maçı canlı izle seçeneği...

Türkiye -Tayland voleybol maçı canlı izle | Türkiye -Tayland maçı hangi kanalda? Türkiye-Tayland maçı saat kaçta başlayacak? Türkiye Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Millet Ligi mücadelesinde 7. sırada yer aldı ve finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Filenin Sultanları zorlu rakiplerini eleyerek şampiyon olmak için tüm kozlarını sahaya sürecek. Türkiye çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Türkiye Tayland maçı canlı olarak televizyondan izlenebilecek. İşte Türkiye -Tayland voleybol maçı canlı izle seçeneği...

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde grup müsabakarı geride kaldı. Türkiye 12 maçta 7 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 7. sırada yer aldı ve finallerde mücadele etme şansını yakaladı. Türkiye Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde Tayland ile eşleşti. Asya'nın güçlü temsilcisi Tayland ile zorlu bir mücadele verecek olan Filenin Sultanları 2018 ve 2021'deki başarıyı tekrarlamak istiyor.

Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı izle

Türkiye-Tayland voleybol maçı canlı olarak televizyonlardan yayınlanailecek. Türkiye -Tayland voleybol maçı TRT 1 ekranlarından saat 18.30'dan itibaren naklen yayınlanacak.

Türkiye-Tayland maçı hangi kanalda?

İlk 8'de yer alan takımların çeyrek finalde eşleşmesi tamamlandı. Türkiye, A.B.D., Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan ve Tayland finallerde mücadele etmeye hak kazandı. Türkiye Tayland ile eşleşti. Türkiye Tayland voleybol maçı TRT1'den canlı yayınlanacak.

Türkiye-Tayland voleybol maçı saat kaçta?

Türkiye finallere ev sahibi kontenjanı avantajıyla 1. sıradan katılma hakkı elde etti. Türkiye kadın voleybol takımımız Tayland ile saat 18.30'da karşılaşacak.

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final eşleşmeleri

FIVB Milletler Ligi'nde çeyrek final maçları 13-14 Temmuz 2022 tarihlerinde oynanacak. işte çeyrek finalde yer alan takımlar;

13 Temmuz Çarşamba:

15.00 Brezilya-Japonya

18.30 ABD-Sırbistan

14 Temmuz Perşembe:

15.00 İtalya-Çin

18.30 Türkiye-Tayland .