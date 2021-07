Tuğba Özay felç mi geçirdi? Antalya Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği de büyük zarar gören Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım istemişti. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Tuğba Özay yaptığı açıklamada 'Ben felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz evimiz her yer yandı.' dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını yerleşim yerlerini de etkiledi. Yangında bir çok evde yanarak kül oldu. Yangının çıktığı bölgede çiftliği olan Tuğba Özay da çıkan yangın sonrası yetkililerden yardım istedi. Çiftliği de yangında zarar gören Tuğba Özay hastaneden yayınladığı videoda "Her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum" dedi.

Tuğba Özay felç mi geçirdi?

Hastane odasından video yayınlayan Özay, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz evimiz her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı her yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor" şeklinde konuştu.

Yangının evine sıçradığını duyunca arabanın içinde ağlayarak video çeken Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Yangı uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz her yer yanıyor. Hiçbir yerim tutmuyor. Daha çok uçak lazım. Bütün yetkililer ne olur gelin" dedi.

Tuğba Özay kimdir?

Nihal Tuğba Özay 10 Şubat 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tuğba Özay eski manken, oyuncu ve şarkıcıdır.

1995 Miss Model of the World dünya güzellik yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aslen Trabzonludur.

Ödüller kazanmış bir ders kitapları yazarı ve aynı zamanda şair olan babası Trabzon, öğretmen olan annesi Antalya kökenlidir.

Ortaöğrenimini Fenerbahçe Lisesi'nde yapmış,daha sonra Haliç Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümüne kaydolmuştur.

Başlangıçta yelkencilik ve yüzme spor dallarına ağırlık vermiş, sonradan Fenerbahçe voleybol as takımında 5 yıl voleybol oynamıştır.

Mankenliğe 1994'te bir Vakko defilesi ile başlamıştır. Aynı "Sonradan Görmeler" televizyon dizisinde bir yüzme hocası rolü oynamıştır.

1995'te Miss Model of Turkey seçilmiş, ardından Miss Model of the World yarışmasında ikinci seçilmiştir. Aynı yarışmada en iyi vücutlu model ödülünü de almıştır. 1996'da Paris'te kısa bir modellik kariyerine başlamış ise de, Türkiye'ye dönmüş, aynı yıl Avrupa Yılın Manken-Modeli seçilmiştir. Oyunculuk kariyerinde de başarılara imza atan Tuğba Özay, 2017 yılında ise engellilerin verdiği oylarla OnurAkayMedya tarafından "Yılın Oyuncusu" seçilmiştir.

2003 yılında Tuğba Özay'la Fitness adlı Aerobik VCD ve DVD'sini yaptı. Kısa bir süre sonra kariyerindeki 10 yıl anısına Best of Tuğba Özay kataloğunu hayata geçirdi. Katalogdan elde edilen gelirle Tuğba Özay, Ankara Çubuk'da hortum felaketinde yıkılan köy okulunu yeniden yaptırdı.

Tuğba Özay, 12 Mayıs 2009 tarihinde İtalya'nın Milano kentinde İtalyan iş adamı Ludovic Fattizzo ile evlendi. 4 yıl sonra boşanma kararı alan Özay, 6 yıl sonra 2015 yılında boşanabildi.

Ağustos 2007 - Ocak 2008 tarihleri arasındaki hapishane günlerinin anılarını, Doğan Kitap'la anlaşarak Haziran 2008'de "Bedel" adı altında kitaplaştırdı.

2010 yılında ilk albümü Armoni, 2011 yılında ikinci albümü Üç Nokta yayınlanmıştır.

2015 yılında CHP İstanbul 1. Bölge'den milletvekili aday adayı olan Tuğba Özay, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a konuşmuş, "Sanatçı muhalif olmak durumundadır. İsterse aynı ideolojiden, aynı görüşten olsun karşısındaki güç ama bence her zaman toplumun kanayan yaralarını dile getirmeli, duyarlılık gösterilmesi gereken konuları dillendirmeli, bunları masaya yatırmalı, bunlara çözüm aramalıdır." ifadelerini kullanmıştır.[5] 2016 yılında üçüncü albümü Pes Etme yayınlanmıştır. Ardından albümün çıkış şarkısı Pes Etme'nin klibi YouTube'da, 1 Ağustos tarihinde yayınlanmıştır.

