Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de tutuklandı mı? Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmıştı. Aylar süren beklemenin ardından Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya'da Türk konsolosluğunda teslim olmuştu. Çiftlik Bank mağdurları da Tosuncuk'un Türkiye'ye gelip yargılanmasını ve tutuklanmasını istiyor. Peki Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Türkiye'de ne zaman hakim karşısına çıkacak? Tosuncuk'un Çiftlik Bank'ına paralarını kaptıranlar yargılama sürecinde bu paraları geri alıp alamayacaklarını da öğrenecek.

Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de tutuklandı mı? Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçmıştı. Aylar süren beklemenin ardından Mehmet Aydın geçtiğimiz günlerde Brezilya'da Türk konsolosluğunda teslim olmuştu. Çiftlik Bank mağdurları da Tosuncuk'un Türkiye'ye gelip yargılanmasını ve tutuklanmasını istiyor. Peki Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncuk Türkiye'de ne zaman hakim karşısına çıkacak? Tosuncuk'un Çiftlik Bank'ına paralarını kaptıranlar yargılama sürecinde bu paraları geri alıp alamayacaklarını da öğrenecek.

Çiftlik Bank vurgunu ile Türkiye'nin gündemine oturan Tosuncuk Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olmasından sonra başlayan sürecin nereye varacağı merak ediliyor. Çiftlik Bank mağdurları paralarını geri alabilmek için Mehmet Aydın'ın Türkiye'de bir an önce hakim karşısına çıkmasını istiyor. Peki Tosuncuk tutuklandı mı? Tosuncun Brezilya'da Türk konsolosluğuna teslim oldu. Henüz bir resmi tutuklama olmasa da bekleyiş sürüyor.

Tosuncuk tutuklandı mı?

Alınan son gelişmelere bakılırsa Türkiye'den özel bir ekip Brezilya'ya giderek Tosuncuk'u Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. Mehmet Aydın'ın hafta sonu ilk kez hakim karşısına çıkması öngörülüyor. Tosuncuk Brezilya polisine teslim edilmeyi istemiyor. Çünkü bu durumda iade kararı çıkana kadar yaklaşık 40 gün tutuklu kalabilir.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de tutuklandı mı?

Tosuncuk Mehmet Aydın Brezilya'da tutuklu kalmak istemiyor. Doğrudan Türkiye'ye getirilerek Türkiye'de yargılanmak istiyor. Türk tarafının bunun için Brezilyalı makamlara tekliflerde bulunuludupu iddia edildi. Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre ilk teklif Tosuncuk'un Brezilya'da tutuklanmaması doğtudan Türkiye'ye iade edilmesi yönünde. Bu teklifin olumlu karşılnması oldukça zor görülüyor. İkinci teklif ise ‘Tutuklasanız bile hızlı iade sürecini başlatın' şeklinde. Türk tarafı diğer bir teklif olarak ‘Sınır dışı edin' diyor. Böyle olunca Mehmet Aydın 40 gün boyunca cezaevinde kalmaktan kurtulmuş olacak. Türkiye'ye getirilip yargılanması da hızlanacak.

Brezilya'nın cezaevleri oldukça kötü şöhrete sahip

Brezilya'daki cezaevleri dünyanın en kötü şöhrete sahip cezaevlerinden. 2017'de Brezilya'daki cezaevlerinde çıkan isyanlarda 126 kişi ölmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.