Tom Odell kimdir? Tom Odell 'Another Love' şarkısı dinle | Another Love şarkı sözleri neler?

Tom Odell 'Another Love' şarkısı dinle | İngiliz şarkıcı, söz yazarı Tom Odell 2013'te yayınlanan 'Another Love' isimli şarkısı sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Şarkı 9 yıl adadan sonra bir paylaşımla ülkemizden yeniden gündem oldu. Tom Odell sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da üzerinde Another Love yazılı bir çöp konteynerini paylaştı. Paylaşımın ardından Tom Odell kimdir? Another Love şarkı sözleri neler? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

2013 yılında yayınlanan ve müzik piyasalarını alt üst eden Another Love şarkısı ülkemizde bir paylaşımla yeniden gündem oldu. Ünlü şarkıcı Tom Odell'in milyonlara ulaşan şarkısı "Another Love" son zaanlarda müzik platformlarında bir hayli fazla dinlenmeye vepaylaşılmaya başlandı. Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Tom Odell 'Another Love' yazılı bir çöp konteynerinin fotoğrafını paylaştı. Ancak fotoğraf İstanbul Ümraniye'de çekilmilşti. Fotoğraf ve paylaşım kısa sürede sosyal medyada günün en çok konuşulan olaylarından birisi oldu.

Tom Odell "Another Love" şarkısı dinle

Tom Odell kimdir?

Thomas Peter Odell 24 Kasım 1990 yılında Odell Chichester , Batı Sussex, İngiltere'de dünyaya geldi. İngiliz şarkıcı-söz yazarı Tom Odell kariyerine 2012 yılında Songs From Another Love Ep'si ile başlamıştır ve 2013 BRITs Award da Eleştirmenlerin Seçimi ödülünü almıştır. İlk stüdyo albümü olan Long Way Down'u 24 Haziran 2013'te yayınlamıştır. İkinci albümü ,Wrong Crowd ,10 Haziran 2016 da satışa çıkmıştır.

Hava yolları pilotu bir babanın ve ilkokul öğretmeni bir annenin oğludur. Bir kız kardeşi vardır. Odell çocukluğunun bir kısmını babasının işi dolayısıyla Yeni Zelanda da geçirdi. Eğitimine Seaford College da başladı. Piyano öğrenmeye 7.sınıfta başladı; kendi şarkılarını yazmaya ise on üç yaşında başladı.

On sekiz yaşına geldiğinde, Odell York Üniversitesi ' ne gitme planlarını bir kenara bıraktı ve Liverpool'da bir müzik üniversitesi kazanmak için çalışmaya başladı. Bazen büyük annesinin arabasıyla, Londra da sahne alır ve müzik okullarına reklam verirdi. Brighton Institute of Modern Music de okumaya başladı.2010 yılında Londraya gitmeden önce Tom and The Tides adında bir grup kurdu. Tom and The Tides "Spider" adında ilk şarkısını Brighton Institute of Modern Music okulunun öğrenci albümü için kaydetti. Ancak, kariyerine solo devam etmek istedi "insanlara güvenmiyordu".

Odell Columbia Records ile anlaşma imzaladı.Lily Allen tarafından keşfedildi. Allen "Onun sahne enerjisi bana David Bowie'yi anımsattı." diye belirtti. Odell albüm avansı aldı: "Dışarı çıktım ve eski bir Mini Cooper satın aldım. Üç hafta sonra İskoçya da bir gösteriye arabayla gittim. Yani yarışçı-yeşil bir Mini Cooper görürseniz, o benimdir." Ekim 2012 yılında Songs From Another Love Ep'sini çıkarttı. Odell Ocak 2013'te BBC Sound Of 2013 anketinde beş adaydan biri ilan edildi. Ayrıca bir ay boyunca, "Another Love" BBC 2013 program reklamında kullanıldı. Odell aynı yıl BRITs' Critics' Choice Award ödülünü aldı.

Odell'in ilk albümü ,Way Down (Tom Odell albümü)|Long Way Down[ölü/kırık bağlantı], 24 Haziran 2013 piyasaya sunuldu UK resmi şemasında albüm 1.sıraya kadar yükseldi. Odell The Rolling Stones'a destek için 13 Temmuz 2013'te Hyde Park'ta sahne alacaktı ancak hasta olduğu için gösteriye çıkamadı.

Odell Long Way Down çıktığından beri ilk yeni şarkısı "Alex" i 7 Şubat 2014'te Plymouth Pavilions da ilk defa söyledi.

Odell 2014 Ivor Novello Ödülleri'nde 'Yılın Söz Yazarı' seçildi. Odell'in şarkısı "Can't Pretend" TV serisi olan The 100 (dizi) de kullanıldı.

Odell'in sonraki şarkısı, The Beatles "Real Love" şarkısının coverı oldu. Şarkı 2014 John Lewis Noel reklamında kullanıldı ve geniş bir kitle şarkıyı tanıdı. Bbir penguenin aşkını bulduğunu anlatan reklam, single ile aynı gün yayınlandı. Saatler içerisinde rekllam, Müzik tanıma servisi olan Shazam'ın trend listesine girdi. Sadece üç gün içerisinde şarkı UK top 40'ta 21.sıradan 7.sıraya kadar yükseldi

Odell 2015'te ikinci stüdyo albümünün çalışmalarına başladı .4 Nisan 2016'da ilk single olan "Wrong Crowd" yayınlandı ve yaklaşan ikinci albümün adının da şarkıyla aynı ismi taşıyacağını duyurdu. Odell aynı zamanda gelecek turun da Amerika ve Avrupa'yı kapsayacağını söyledi. 15 Nisan 2016'da albümün ikinci single ı olan "Magnetised" satışa çıktı. Tam albüm ile 10 Haziran 2016'da satışa sunuldu.

Another Love şarkı sözleri neler?

I wanna take you somewhere so you know I care

But it's so cold and I don't know where

I brought you daffodils on a pretty string

But they won't flower like they did last spring

And I wanna kiss you, make you feel alright

I'm just so tired to share my nights

I wanna cry and I wanna love

But all my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up, up

And if somebody hurts you, I wanna fight

But my hands been broken one too many times

So I'll use my voice, I'll be so fucking rude

Words they always win, but I know I'll lose

And I'd sing a song, that'd be just ours

But I sang 'em all to another heart

And I wanna cry, I wanna learn to love

But all my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up, up

Oh, need a love, now

My heart is thinking of

I wanna sing a song, that'd be just ours

But I sang 'em all to another heart

And I wanna cry, I wanna fall in love

But all my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up

On another love, another love

All my tears have been used up, up .