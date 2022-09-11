TOKİ konut başvuru şartları neler? Kimler TOKİ konut başvurusu yapabilir? TOKİ konut başvuru tarihi

TOKİ konut başvuru şartları neler? Kimler TOKİ konut başvurusu yapabilir? Türkiye genelinde yapılan TOKİ konut projesi başvuruları merak konusu oldu. Konut yaptırmak, arsa satın almak için gereken şartlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, başvurular başlayacak. TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Konutu bulunmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle hayallerindeki konutlara kavuşacak. Vatandaş ya sosyal konut projesi ya da ucuz arsaya başvurabilecek. Kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

TOKİ konut başvuru şartları neler?

TOKİ konut başvuruları belli şartları sağlayan kişilerce yapılacak. Konutu bulunmayan, herhangi bir mal veya mülk için hissedar olmayan dar gelirli vatandaşlar, uygun taksitlerle hayallerindeki konutlara kavuşacak. Vatandaş ya sosyal konut projesi ya da ucuz arsaya başvurabilecek. Kampanyada, başvuruların ardından kura yolu ile konut edinimi sağlanacak.

Murat Kurum'un açıklaması!

Şartlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum;

"Proje kapsamında İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvuru yapabilecek. 30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler. 240 aya kadar da vade imkanı olacak." açıklamasında bulundu.

TOKİ konut projesi detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ projesi için merak edilenleri açıkladı. Kurum, 3 adımda projeyi açıkladı.

Birinci adım

Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım

Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım

İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak.

TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?

TOKİ başvuruları ile ilgili açıklamalar, 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı REcep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. DEtayları haber sitemizden takip edebilirsiniz.

TOKİ açıklanan satış alanları

Çorum ve Adıyman'da başlanan projenin ilk ayağı için sunulan detaylar toki.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebiliyor. İlk satışa sunulan porjeler için TIKLAYINIZ...