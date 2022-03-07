TOKİ indirim şartları nelerdir? TOKİ indirim kampanyası şartları

TOKİ indirim şartları nelerdir? TOKİ’den konut ve işyeri almış vatandaşlara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyası için adım attı. Peki ama bu toki kampanyasından kimler yararlanabilecek? İşte merak edilen TOKİ indirim kampanyası şartları...

TOKİ'den konut ve işyeri almış vatandaşlara peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyası için adım attı. Peki ama bu toki kampanyasından kimler yararlanabilecek? İşte merak edilen TOKİ indirim kampanyası şartları...

TOKİ indirim şartları nelerdir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için her yıl yapılan indirim kampanyası bu yıl 22 Mart'ta başlayacak.

Söz konusu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları 19 Nisan'a kadar yapabilir. 2022 yılı için geçerli olan kampanya; borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 22 oranında indirim almasını sağlıyor. Arsa almak isteyen kişilere ise yüzde 10 indirim uygulanacağı belirtildi.

Borcun tamamını kapatamayanlar nasıl yararlanacak?

Yüzde 22 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından yararlanabilecek.

Kampanya başvurusu nasıl yapılıyor?

TOKİ indirim kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler 22 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında bankaya müracat ederek başvuru gerçekleştirebilir.

TOKİ indirim kampanyası şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut, iş yeri ve arsa alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, taksit ve geriye dönük herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan TOKİ tarafından satışları 2020 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabiliyor.

Ayrıca kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan konut, iş yeri ve arsa alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler. .