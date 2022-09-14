TOKİ Bursa'da sosyal konut kaç tane yapılacak? Bursa'nın neresinde hangi ilçesinde sosyal konut yapılacak? Bursa'da kaç bin TOKİ sosyal konut yapılacak? soruları şu sıralar Bursa'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başladığını duyurdu. Uygun fiyatları ve uygun ödeme imkanları ile dikkatleri çeken proje 81 ilde hayata geçirilecek. Bursa'da da binlerce sosyal konut inşa edilecek. Bursa'da kaç bin sosyal konut (ucuz ev) yapılacak peki?

TOKİ Bursa'da sosyal konut kaç tane yapılacak? Bursa'nın neresinde hangi ilçesinde sosyal konut yapılacak? Bursa'da kaç bin TOKİ sosyal konut yapılacak? soruları şu sıralar Bursa'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başladığını duyurdu. Uygun fiyatları ve uygun ödeme imkanları ile dikkatleri çeken proje 81 ilde hayata geçirilecek. Bursa'da da binlerce sosyal konut inşa edilecek. Bursa'da kaç bin sosyal konut (ucuz ev) yapılacak peki?

Ev almanın hayalini kuran vatandaşların merakla beklediği sosyal konut projesinin detayları cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 13 Eylül'de basına tanıtımı yapılan proje ile binlerce vatandaş ev sahibi olabilecek. Sosyal konut projesi Türkiye'nin her ilinde hayata geçirilecek. TOKİ sosyal konut (ucuz konut) projesinde başvurular da başladı. Bursa'da yaşayan vatandaşlar da TOKİ Sosyal konut projesinde Bursa'sa kaç tana sosyal konut inşaa edileceğini, kaç sosyal konut satışa çıkacağını merak edip araştırmaya başladı.

TOKİ Bursa'da sosyal konut kaç tane yapılacak?

TOKİ Bursa'da en yüksek sosyal konut inşaasına start veriyor. Yeni proje kapsamında Bura'nın çeşit ilçelerinde toplamda 7856 sosyal konut yapılacak. TOKİ Bursa sosyal konut başvuruları ise 14 Eylül'den itibaren başlayacak. Başvurlar E-Devlet üzerinden de yapılabilecek.

Bursa'nın neresinde hangi ilçesinde sosyal konut yapılacak?

Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde 3.316 sosyal konut imşa edilecek. Karacabey ilçesinde 1000 sosyal konut inşaası daha yapılacak. Gürsu ilçesinde 360, İnegöl İlçesi 480 ve 1400, Kestel İlçesi 750, Mustafakemalpaşa'da 400, Orhangazi ilçesinde de 150 sosyal konut yapılacak.

Sosyal konut kontenjanları nedir?

TOKİ tarafından başlatıalcak olan dev sosyal konut projesinin kontenjanları açıklandı. Buna göre;

Emekliler %20: 50 bin konut



Gençler %20: 50 bin konut



Şehit yakınları - gaziler %5: 12 bin 500 konut



Engelliler %5: 12 bin 500 konut



Diğer Vatandaşlarımız %50: 125 bin konut

TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı?

Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Sosyal konut fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. Toplam 850 bin liralık 3 artı 1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir." ifadelerinde bulundu.