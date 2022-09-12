TOKİ sosyal konut evlerine karı ve koca ayrı ayrı başvurabilir mi? Bir evden 2 başvuru olur mu? Anne, baba ve çocuklar başvuru yapabilir mi? Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut projesini 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak. Son zamanlarda hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle konut fiyatları katlanarak arttı. Ev almak isteyenleri sevindiren proje geçtiğimiz aylarda duyuruldu. TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapmak için bekleyen vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerine yanıt aramaya başladı. Bunlardan biri de TOKİ başvurusuna bir evden iki kişinin (karı-koca) başvuru yapıp yapamayacağı konusu...

TOKİ sosyal konut evlerine karı ve koca ayrı ayrı başvurabilir mi? Bir evden 2 başvuru olur mu? Anne, baba ve çocuklar başvuru yapabilir mi? Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut projesini 13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak. Son zamanlarda hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle konut fiyatları katlanarak arttı. Ev almak isteyenleri sevindiren proje geçtiğimiz aylarda duyuruldu. TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapmak için bekleyen vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerine yanıt aramaya başladı. Bunlardan biri de TOKİ başvurusuna bir evden iki kişinin (karı-koca) başvuru yapıp yapamayacağı konusu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvuru sürecini 13 Eylül'de duyuracak. Ülkede başlayan konut krizi nedeniyle arz talebi karşılayamaz oldu ve konut fiyatları katnalarak arttı. Yüksek fiyatlar karşısında vatandaşlar ev alamaz hale geldi. Bankaların da kredi vermemesi nedeniyle ev almak neredeyse imkansız oldu. Konut piyasasında yaşanan krizin önüne geçebilmek için TOKİ dev bir projeye başladı. 81 ilde 250 bin konut projesinde başvurular bebkenirken bir aileden en fazla kaç başvuru yapılacağı da merak ediliyor.

TOKİ sosyal konut evlerine karı ve koca ayrı ayrı başvurabilir mi?

Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin her gün yeni detaylar belli oluyor. Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmak için başlatılan projede 250 bin sosyal konut inşaası yapılacak. Ayrıca 100 bin arsa satışı da yapılacak. TOKİ sosyal konut projesine bir handen yalnızca tek bir başvuru kabul edilecek. Karı ve koca başvurularından sadece biri yapılabilecek. Ayrı ayrı olarak hem koca hem de eşi TOKİ sosyal konut başvurusu yapamayacak.

Bir evden 2 başvuru olur mu?

Sosyal konutlar için bir haneden tek başvuru alınabilecek. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.

Aylık geliri 10-11-12-13-14-15 bin TL olanlar TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi?

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.

TOKİ ucuz konut kaç taksit olacak?

Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır. .