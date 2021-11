Tilya kürü bir ayda sekiz kilo verdiriyor!

Bitki çayı içmeyi seviyor ve fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız size tilya kürünü önereceğiz. Tilya kürü adı yabancı gelse de hepimizin bildiği malzemelerden oluşuyor. Peki tilya kürü nedir? Tilya kürü nasıl yapılır? Sizler için bu soruların yanıtlarını araştırdık...



Tilya ıhlamur çiçeğine verilen bir addır. Bu kürün içerisinde kurutulmuş ıhlamur çiçeği, kuşburnu, altın otu bulunur. Tilya kürü sayesinde metabolizma hızlanır ve yağ yakımı kolaylaşır. Bir ay boyunca günde iki üç defa düzenli bir şekilde içilen çay sayesinde ayda dört ila sekiz kilo vermek mümkündür.

Tilya kürü nasıl yapılıyor?

Tilya kürü için yaklaşık bir tutam ıhlamur (on gram), on iki on dört tane kuşburnu (on gram), yaklaşık bir tutam altın otu (beş gram) ve yedi yüz elli ml suya ihtiyacınız olacak. Bir demlik veya tencerenin içerisine yedi yüz elli ml suyu ekleyin ve ocağa alıp kaynatmaya başlayın. Su kaynayınca içerisine ıhlamur, kuşburnu ve altın otunu ilave edin ve on dakika daha kaynatın. Daha sonra çayı ocaktan alıp ılınmasını sağlayın. Ilındıktan sonra çayı süzüp tüketin.

Tilya kürü nasıl uygulanmalı?

Tarifini verdiğimiz tilya kürü bir günlüktür. Altı saat aralıkla günde iki veya üç defa tüketebilirsiniz. Tüketmek için gündüz saatlerini seçerseniz, metabolizmanız o saatlerde daha hızlı çalıştığı için daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Çayı her gün taze bir şekilde hazırlamalı ve gün içerisinde bitirmelisiniz. Tilya kürünü bir ay kesintisiz olarak kullandıktan sonra en az bir hafta ara verip sonra tekrar isterseniz bir ay kesintisiz olarak kullanmalısınız.

Tilya kürünün vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Tilya kürü vücuda tokluk hissi verir, erkekler de kadınlar da bu kürü uygulayabilir. Tansiyonu dengeler, göbekteki yağları yakmaya yardımcı olur. Basen bölgesindeki deforme görüntünün giderilmesini sağlar. Vücuttaki karbonhidrat miktarını dengeler. Daha zinde hissetmeyi sağlar. Zararlı toksinleri vücuttan uzaklaştırır. Enfeksiyonlara karşı vücudunuzu güçlü kılar. Gribe ve burun tıkanıklığına çare olur. Solunum yolu enfeksiyonlarını önler. İçerisindeki ıhlamur ve kuşburnu sayesinde ses tellerini rahatlatarak ses kalitesinin artmasını sağlar. Boğazda oluşmuş ödemleri ve yaraları iyileştirir.

